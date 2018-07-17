上半年中國多數農產品價格呈下跌走勢

據新華社北京7月17日消息，今年以來中國農產品市場供給總體充裕，多數農產品價格呈持續下跌走勢。據農業農村部監測，6月份全國“農產品批發價格200指數”為98.37，比1月份下跌7.98個點。

農業農村部市場與經濟信息司司長唐珂在17日舉行的新聞發佈會上介紹說，稻谷、小麥受最低收購價下調影響，價格穩中有跌。同時，去年秋季玉米上市後價格保持強勢，主要是中國玉米結構調整成效明顯，產需出現缺口。

眼下正值夏糧收購期。受優質糧源偏少、最低收購價預案啓動時間推遲及質量標準提高等影響，大量質量偏差的小麥購銷進度偏慢。但同時優質小麥需求旺盛、價格上漲。

豬肉價格“跳水”勢頭有所緩和。受市場供需寬松的基本面影響，春節後豬價下跌快、跌幅大，5月底以來過剩局面有所緩和，價格止跌反彈。6月全國豬肉批發均價每公斤16.63元，比1月跌20.6%，環比漲4.2%，同比跌16.6%。

“菜籃子”產品季節性波動，跌多漲少。春節後蔬菜價格總體保持季節性下行態勢，部分地區個别蔬菜品種出現滞銷，如新蒜上市後價格跌幅較大。菠蘿、荔枝等部分水果主產區出現價格大跌和滞銷情況。

唐珂表示，受供需基本面、政策調整和國内外市場聯動等因素影響，下半年我國農產品市場走勢存在較大不確定性，特别是夏秋季節是我國多數農產品的上市旺季，市場供給壓力明顯增大。農業農村部將會同有關部門加強產銷對接、信息引導和市場調控，有效防範市場風險。

來源： 新華網

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