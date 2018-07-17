蘋果App Store營收為Google Play的兩倍

進入 2018 年下半年，app 分析公司 Sensor Tower 公布了上半年全球 app 營收數據。根據數據顯示，蘋果 (AAPL-US) App Store 帶來的營收遠高於其他競爭對手。

根據 Sensor Tower 的報告顯示，App Store 和 Google Play 用戶在 2018 年上半年共計花費 344 億美元用於手機 app 和遊戲。與去年花費 269 億相比，年增率達 27.8%。

細部來說，App Store 用戶在今年上半年花費了大約 226 億美元，幾乎是 Google Play 用戶花費 118 億美元的兩倍。

Google play 和 App store 營收比較 (圖: 9T05MAC)

與此同時，App Store 上的下載量只有 Google Play 的一半。Google Play 在首次下載 app 次數方面處於領先地位，用戶下載了 360 億個 app 應用程式。 而 iOS 用戶共下載了 150 億個 app 應用程序，年增率為 13.1%。每個 App Store 用戶在 2017 年平均安裝了 45 個新的 iPhone APP。

不過，Google Play 在今年的使用者消費成長率小幅領先蘋果來到 29.7%。App Store 的消費成長率則為 26.8%。

即便 Android 系統在全球的使用率高於 IOS 系統，蘋果依然擊敗谷歌 (GOOGL-US) 獲得更高的收益。但值得注意的是，Google Play 尚未在中國上市，而 App Store 已經於中國上市。

遊戲領域方面來說，2017 年增率達 30%，佔所有 app 營收的 82%。而今年 2018 年，上半年遊戲成長率達 19.1%，全球各地的遊戲總營收達到了 266 億美元，約占 app 總用戶支出的 78%。

這份新的研究報告說明蘋果在 app 方面仍維持主導地位。即便 App Store 的下載量只有 Google Play 的一半，的 App Store 的營收仍遠高於 Google Play。