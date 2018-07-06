只要再升息一次 美債殖利率曲線就要倒掛？

據聖路易斯聯儲統計，長短端美債殖利率曲線在過去六次發生倒掛後，美國經濟有五次在一年內陷入了衰退，因此市場密切關注美債殖利率曲線的形狀。

值得注意的是，從 6 月 13 日聯準會 FOMC 會議宣布再升息 25 個基點以來，美債殖利率曲線集體愈發趨平。金融部落格 Zerohedge 警告稱，只要再升息一次，10 年期及以下的曲線就會發生倒掛。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）

10 年期及以下的美債殖利率曲線 逼近危機後最平

數據顯示，兩年和 30 年期美債殖利率利差周四跌破 40 個基點，6 月 FOMC 會議前還是 55 個基點；兩年與 5 年期美債殖利率利差跌破 20 個基點，最經典的兩年和 10 年期殖利率利差跌至 28 個基點，刷新 2007 年 7 月以來的近 11 年最低。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）

Zerohedge 認為，美債殖利率曲線趨平是聯準會可能將犯下巨大政策錯誤的警示信號。過去 10 次美債殖利率曲線倒掛後，有 9 次快速傳導為美國經濟衰退，最近的兩次倒掛見證了美股腰斬。

《華爾街日報》也進一步解釋稱，兩年期美債殖利率對基準利率變動最為敏感，是投資者對聯準會升息的預期，長端殖利率則更多與經濟增長前景和通膨預期有關。殖利率曲線趨平甚至倒掛（即短端殖利率超過長端殖利率），通常代表投資者對未來經濟前景保持謹慎。

但也有投資者注意到，很少有華爾街分析師認為美國經濟放緩跡象「迫在眉睫」，更多人都在肯定美國經濟增長的穩健，一定程度上展現了先導信號與現實之間的誤差。

因此有人指出，美國財政部出售更多短期公債為稅改和政府支出融資、全球經濟協同增長或被干擾、市場避險情緒升溫進而買入美債等外部因素，已經扭曲了傳統的殖利率曲線趨平指示信號。

聯準會不再喜歡用殖利率曲線預測經濟衰退？

事實上，最新發布的聯準會 6 月 FOMC 會議紀要也討論了相關問題。紀要顯示，「多位」（a number of）參會者認為，繼續關注殖利率曲線斜率是重要的；聯準會決策者廣泛討論了近期美債殖利率利差的收窄是否會引發經濟衰退。

但與會者指出，除升息外，多個因素可能促使長短期美債的利差收窄，比如長期通膨預期下降、投資者下調長期中性利率預期等。部分與會者認為，上述因素可能影響殖利率曲線斜度的可靠性。

因此他們聽取了聯準會工作人員對經濟衰退另一個潛在指標的特別介紹，即聯準會目前的政策利率，與從期貨市場衍生出的未來幾季預期利率之差。紀要稱，聯準會工作人員表示，這一指標可能比殖利率曲線更為可靠，因殖利率曲線可能被暫時性因素扭曲。

據路透社，會議紀要沒有顯示出，決策者是否認為殖利率曲線或工作人員特別介紹的指標指向了立即衰退。事實上，聯儲官員普遍同意近期數據顯示經濟強勁，正向他們預期的方向發展。這也符合聯準會主席鮑威爾在 6 月記者會上的言論，即無法用殖利率曲線趨平說明經濟存在問題。

投資者密切關注美東周五發布的 6 月非農就業數據。如果在勞動力繼續趨緊時，薪資漲幅符合預期，可能推漲長端美債殖利率，令曲線重新陡峭化。但若薪資漲幅較弱，將令長端殖利率下跌，導致曲線更趨平。SEI Investment 全球固收主管 Sean Simko 預言，年底時美債殖利率曲線會倒掛。

Alliance Bernstein 固收業務首席投資官 Doug Peebles 表示，在金融波動性回歸時，股市和新興市場債市等更有風險的資產缺少吸引力，建議投資者重新配置資金到美債等更安全的資產。美債殖利率已不再作為未來經濟表現的指標，殖利率曲線反倒成為觀測市場風險偏好的最重要工具。