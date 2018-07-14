債市再發警告！美國殖利率曲線為11年來最平

周五，標普 500 指數盤中一度衝破 2800 點，為三月以來首次，然而美債殖利率曲線卻創 11 年以來最平。

兩年期與 10 年期美債殖利率利差跌至 25.5 個基點，再次刷新 11 年來最低。

殖利率曲線趨平往往是經濟疲軟的警示，但如果出現殖利率曲線倒掛，即短期債券殖利率高於 10 年公債殖利率，那麼將意味著經濟衰退的到來。

華爾街見聞此前文章提到，據聖路易斯聯儲統計，長短端美債殖利率曲線在過去六次發生倒掛後，美國經濟有五次在一年內陷入了衰退，因此市場密切關注美債殖利率曲線的形狀。

從 6 月 13 日聯準會 FOMC 會議宣布再升息 25 個基點以來，美債殖利率曲線集體愈發趨平。金融部落格 Zerohedge 警告稱，只要再升息一次，10 年期及以下的曲線就會發生倒掛。

但據 CNBC 報導，也有不少分析師認為美債殖利率曲線趨平甚至倒掛的後果並沒有那麼嚴重。

野村證券固定收益策略負責人 George Goncalves 表示，「債市的情況告訴我們經濟復甦即將結束，我們必須正視這個問題，這也許是對的，但如果認為經濟周期已經結束還為時尚早。」

紐約梅隆財富管理銀行首席資訊官 Leo Grohowiski 認為，殖利率曲線倒掛往往出現在經濟危機之前，但是出現的時機卻不是很一致，可以是幾個月以前，也可以是兩年以前。

很多分析師也認為，聯準會不會和有些人想的那樣，在殖利率曲線平坦化或倒掛後停止升息。

富國銀行利率策略主管 Michael Schumacher 表示，「我傾向於相信聯準會會繼續升息，這將使殖利率曲線更加平坦，也許不會平坦很多。」Schumacher 稱，他不認為殖利率曲線是很好的經濟風向標。他指出，1988 年到 2008 年間，當 2 年期與 10 年期美債殖利率曲線出現倒掛時，它通常早於經濟衰退 24 個月。

野村證券 Goncalves 表示，不管發生什麼，聯準會都會按部就班的升息。「2000 年股市崩盤時，他們照加不誤。債市現在發出警告，但是聯準會不會理會剛開始的假警報。」

華爾街見聞此前文章指出，最新發布的聯準會 6 月 FOMC 會議紀要顯示聯準會也不再喜歡用殖利率曲線預測經濟衰退。 多位參會者認為，繼續關注殖利率曲線斜率是重要的；但與會者指出，除升息外，多個因素可能促使長短期美債的利差收窄，比如長期通膨預期下降、投資者下調長期中性利率預期等。部分與會者認為，上述因素可能影響殖利率曲線斜度的可靠性。

周五，截止發稿，美國 10 年期公債殖利率下跌 2 個基點至 2.833，30 年期公債殖利率下跌 1.5 個基點至 2.935，兩年期債券殖利率下跌 1.2 個基點至 2.582。

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『新聞來源／華爾街見聞』