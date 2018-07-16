感測元件新廠第三季試產 鼎元上演填息秀

鼎元 (2426) 於今 (16) 日除息，每股配發 0.699997 現金股息，除息參考價 23.4 元，挾著感測元件新廠將於 7 月裝機，9 月試產，可望挹注第四季營收表現，法人推估，第三季在傳統旺季效益加持下，單季營收約 9 億元，每股盈餘約 0.55 元，盤中一度走高到 24.1 元，完成填息。鼎元第二季營收 8.43 億元，毛利率 24%，較去年同期減少 1 個百分點，營業利益約 5330 萬元，營益率約 6%，較去年同期減少 7 個百分點，仰賴處分轉投資收益挹注，單季稅後淨利達 4.02 億元，上半年稅後淨利 4.03 億元，年增 19.3 倍，每股盈餘 1.35 元，優於預期。



鼎元國內第二大發光元件廠，主要產品為 LED 發光元件 (可見光、不可見光) 營收比重約 43%，感測元件 (光電晶體、光敏二極體和基納二極體等) 營收比重約 38%，光通訊 7%、保護元件為 11%。



看好感測元件未來成長性，鼎元斥資 12-13 億元擴建感測元件新廠，月產能 3 萬片 6 吋磊晶圓，產能增加幅度 25%，其應用以車用、醫療為主，由於感測元件屬於客製化產品，價格相對穩定，中長期目標營收比重瞄準 6 成。