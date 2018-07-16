外資再度賣超壓盤 權值股人氣零散僅金控股獲加碼

台股加權指數今 (16) 日尾盤前走弱，終場以全日最低點 10817.45 點作收，跌 47.09 點，季線得而復失，其中，外資再度轉為賣超逾 38 億元，三大法人合計賣超 42.49 億元，可觀察到，外資買超前 10 大標的中，權值股僅以金控股為主，法人認為，大型買盤尚未進入電子股前，大盤區間整理格局暫難突破。

法人指出，過去兩個交易日外資略有買盤進場，但今日再度出現不少賣壓，顯然在美中貿易戰不確定因素下，外資仍持保守態度，暫時未見積極且大動作的加碼意願。

三大法人中，外資及陸資賣超 38.06 億元最多，其次自營商賣超 17.64 億元，僅投信買超 13.21 億元，合計賣超 42.49 億元。

外資單日買超第一為智邦 (2345-TW)，買超 4229 張，其次二到十名分別為英業達 (2356-TW)、至上 (8112-TW)、玉山金 (2884-TW) 均超過 3000 張，台灣高鐵 (2633-TW)、開發金 (2883-TW)、台塑 (1301-TW)、富邦金 (2881-TW)、元大金 (2885-TW) 和鼎元 (2426-TW) ，買超張數均逾 2000 張。

外資賣超前 10 大分別為富邦 VIX(00677U-TW) 2.6 萬張，聯電 (2303-TW) 近 1.5 萬張，華通 (2313-TW) 約 9700 張，元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 和華新 (1605-TW) 逾 8000 張，旺宏 (2337-TW) 和台泥 (1101-TW) 均賣 6000 張上下，台新金 (2887-TW)、南亞科 (2408-TW)、富邦上証正 2(00633L-TW) 賣逾 4000 張。

自營商買超第一是燿華 (2367-TW) 達 5000 張之上，至上、元大台灣 50(0050-TW)逾 2000 張，中環 (2323-TW) 近 1500 張，元大寶滬深 (0061-TW)、台勝科 (3532-TW)、台泥、美律(2439-TW)、亞光(3019-TW) 和元大 S&P 原油反 1(00673R-TW) 均超過 500 張。

自營商賣超分別為富邦 VIX 超過 21000 張、元大滬深 300 正 2 近 2 萬張、元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 逾 9000 張，旺宏 (2337-TW) 逾 5000 張，友達 (2409-TW)、聯成 (1313-TW) 逾 3000 張，國泰中國 A50 正 2(00655L-TW)、華頓 S＆P 黃豆 (00693U-TW)、正文 (4906-TW) 和華邦電 (2344-TW) 均超過 2000 張。

即便外資和自營商均呈現賣超，不過，卻同步大賣富邦 VIX，及連動中國市場的正向 ETF，顯然法人目前看待整體市場風險已明顯下滑，但對陸股後市多頭行情仍暫持保守看法。