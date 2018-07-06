業外大補3.59億元 鼎元Q2稅後淨利4.02億元 單季EPS 1.32元

鼎元 (2426) 於昨 (5) 日召開法人說明會公布第二季財報自結數，處分轉投資自動化設備廠、福建兆元廠持股，挹注業外收益 3.59 億元，稅後淨利 4.02 億元，年增率達 3.79 倍，單季每股盈餘達 1.32 元。鼎元第二季營收 8.43 億元，年增率 3%，毛利率 24%，較去年同期減少 1 個百分點，營業利益約 5330 萬元，營益率約 6%，較去年同期減少 7 個百分點，仰賴處分轉投資收益挹注，單季稅後淨利達 4.02 億元，上半年稅後淨利 4.03 億元，年增 19.3 倍，每股盈餘 1.35 元。



鼎元業外收入來源為轉投資持股 1 成光電自動化設備廠將於 9 月興櫃掛牌，6 月底辦理每股價格 120 元現金增資案，釋出部分持股，該轉投資公司配發 7 元股票股利，持股比重並不會因釋股而降低；另外，轉投資的福建兆元廠資本額由 4.37 億元人民幣，增加到 14.37 億元人民幣，順勢處分部分持股，該筆交易亦有 5400 萬元處分利益入帳。



鼎元切入感測元件領域，產能持續滿載，截至今年 5 月為止，感測元件營收比重攀升到 51%，較去年底成長了 2 個百分點，去年所擴建新廠，產能將在 9 月陸續開出，產能將增加 25%，主要供應一家美國系統廠，第三季為傳統旺季，又有新產能挹注，營收季增率落在 1 成，高毛利產品出貨比重提高，法人推估，第三季每股盈餘約 0.5 元。

