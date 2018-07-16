摩根士丹利：我們越來越確定一件事 寬鬆已經終結

今年 5 月，摩根士丹利首席利率策略分析師 Matthew Hornbach 在《全球策略中期展望: 寬鬆的終結》這一報告中寫到，隨著全球央行資產負債表的總規模在 2018 年中期達到頂峰後，貨幣政策的結構性收緊也就成了人們關注的核心問題。

如今，在最新發表的文章中，他再次評估了這一觀點：進入 2018 的下半年後，以美國為首的全球主要經濟體的貨幣政策繼續趨緊，更為重要的是，全球金融市場狀況也在收緊，寬鬆時代已經結束。

Hornbach 指出，聯準會資產負債表常態化進程不僅仍將繼續，甚至會再次提速。此前，聯準會就曾將縮表上限從第二季的每月 300 億美元提高到每月 400 億美元。而在下第一季，縮表上限或再被提高至每月 500 億美元。

並且他還表示，當聯準會縮表導致市場公債供應增多時，這部分公債就會吸收掉投資者原本用來投資於風險資產的資金。如今不僅是美國貨幣政策已經轉為量化緊縮，按照歐洲央行自己的說法，歐洲的量化寬鬆也將於年底前結束。

但 Hornbach 也相信，聯準會將在 2019 年 9 月前停止其資產負債表的常態化，以確保聯邦基金利率保持在聯準會有效的目標範圍之內。並預計聯準會系統公開市場操作帳戶（SOMA）將在 2020 年底達到 3.8 兆美元：

「對於市場來說，重要的是，我們預計在 2018 年 12 月的會議紀要中，聯準會會開始透露關於縮表走向終結的信號…… 即使聯準會比原先預期的更早結束這一過程，資產負債表的常態化也仍將持續到明年。」

摩根士丹利認為央行的緊縮政策已經開始傳導到資產價格。雖然第二季經濟增長依然強勁，但股市的前瞻性指標已經開始反轉。從商業投資中獲得基本槓桿的一攬子公司股票開始落後於更廣泛的標準普爾 500 指數。如果相關指標回落，投資者將不得不面對一個增長更加放緩的下半年。