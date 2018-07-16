市場關注企業財報、美股指數期貨走揚 道瓊期指上漲40點

美中貿易戰後續發展不明，市場將焦點轉移至企業財報表現，今 (16) 日美股盤前，指數期貨走揚，道瓊期指一度上漲 40 點。

台北時間週一晚間 6 點 09 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 40 點 (0.16%)，標普 500 期指上漲 0.06%、那斯達克期指上漲 0.17%。

道瓊期指上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

貿易戰利空逐漸鈍化，上週五美股收高，道瓊指數收漲 94.52 點 (0.38%)，至 25019.41 點；那斯達克指數收漲 2.06 點 (0.03%)，至 7825.98 點；標普 500 指數收漲 3.02 點 (0.11%)，至 2801.31 點。

在歐盟與中國共同舉行的「歐中峰會」上，歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 呼籲，美國總統川普、俄羅斯總統普丁，勿破壞全球秩序，應與中國、歐盟合作，避免貿易戰。

川普與普丁，今日將於芬蘭首都赫爾辛基舉行峰會；川普曾透露，他將與普丁討論中東、烏克蘭，以及俄羅斯干預 2016 年總統大選等議題。

川普在北約峰會期間，語出驚人地指出，德國每年花費數十億美元，向俄羅斯購買能源，猶如「俄羅斯的俘虜」。

此外，在「普普會」正式登場前，美國司法部於 7 月 13 日，以干預 2016 年總統大選為由，起訴了 12 名俄羅斯情報官員。

民主、共和兩黨，皆有議員呼籲，川普應取消與普丁的峰會；不過，白宮方面回應，峰會將如期舉行。