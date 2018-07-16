iPhone上半年印度銷量不及100萬支 多名銷售高層離職

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 雖然對印度市場寄望頗深，但實際銷售情況仍不如人意。根據最新數據顯示，蘋果 iPhone 今年上半年在印度銷售不及 100 萬支。

影響所及，近幾週來蘋果印度銷售高層相繼離職，包括全國銷售和分銷主管、商業渠道和中端市場業務負責人，以及運營商銷售主管均已去職，有報導指稱，蘋果打算重組印度銷售團隊。

Counterpoint Research 報告指出，蘋果去年在印度共售出 320 萬支 iPhone，市占僅有 2%，而今年上半年，iPhone 在印度的銷量更不及 100 萬支，即使下半年能大幅成長，全年銷量預計仍落後去年。

此外，印度市場主力銷售產品，也只是 iPhone 6S、iPhone SE 等廉價機型，對營收助益有限，iPhone X 等高階產品更難拓展。

印度是全球第 3 大智慧手機市場，但對進口手機課徵高額關稅，使價格高出 15-20%，人們更偏好較廉價的中低階安卓手機。目前市占最高的是中國小米，其次為南韓三星，3-5 名為 vivo、OPPO 與華為，均為中國廠商。

庫克 (Tim Cook) 之前多次表示，印度是蘋果的重要機會，蘋果將更積極進軍這一市場。蘋果公司印度業務負責人 Michel Coulomb 於去年 12 月上任，但在促進業務關係方面進展緩慢。消息人士表示，對於蘋果不了解印度市場這樣的抱怨，也一直存在。