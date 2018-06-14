1個月Hibor連12升 經絡：港銀下半年或升息0.5%

港元拆款利率 (Hibor) 持續受潛在大型招股活動，及半年結因素影響，1 個月拆款利率昨 (13) 日連升第十二個交易日，升勢撲向 1.6%；3 個月拆款利率亦升破 2% 水平。經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓昨天預料，下半年美國會再升息多次，而香港下半年有機會跟隨升息 0.5%。

財資市場公會數據顯示，隔夜拆款利率昨日繼續回落，報 0.31893%，較上日再跌 0.2%，1 週及 2 週拆款利率亦回軟，分別報 0.83143% 及 1.01893%；但與房貸利率相關的 1 個月拆款利率則攀升至 1.57696%，較上日升 0.04%，與同期美元的息差收窄至約 0.48%。

1 個月拆款利率連 12 升，直逼 1.6%。 (圖：香港財資市場公會)

長息方面，3 個月或以上期限拆款利率全線上升，其中 3 個月拆款利率升穿 2%；6 個月及 1 年期拆款利率分別報 2.125% 和 2.45357%。港匯昨維持偏強，於 7.8485 水平以下徘徊，晚間 8 時半報 7.8482。

美元兌港元走勢

銀行界人士向《星島日報》指出，港元拆款利率主要受預期小米招股在即，及半年結等短期因素影響而持續攀升。不過，對利率最敏感的隔夜拆款利率回落，反映香港銀行未必有太逼切需要升息。銀行何時上調 P 仍須視乎銀行總結餘下跌速度，當銀行總結餘縮減，屆時將牽動拆款利率上升，令銀行相應需要升息。

美銀美林的報告稱，影響港元拆款利率抽高有 3 大因素，包括季節性需求、全球貨幣緊縮，以及對大型公開招股活動的預期，相信踏入第三季，3 個月拆款利率將進一步大幅上升。該行認為，當 1 個月拆款利率升至 1.7%，銀行才有壓力考慮上調 P，維持香港最快今年第四季加 P 的預測。

今年港美息差擴闊，港匯其後多次觸及弱方兌換保證，金管局累計共 19 次進場承接港元賣盤，頓時令銀行體系結餘由年初的近港幣 1800 億元降至現時接近港幣 1100 億元水平，減幅約 4 成。

香港文匯報、明報援引經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓昨天的分析指出，由於套利活動吸引力減，港匯未再觸及弱方兌換保證，銀行體系結餘有千億元，香港銀行未有急切需要上調最優惠利率。不過利率上調方向明顯，預計今年下半年香港銀行會升息 0.5%。

以貸款額 100 萬元、年期 30 年、現時 H 按封頂實際利率 2.15% 計算，升息 0.25% 後每月供款額會由港幣 3772 元升至港幣 3899 元，上升港幣 127 元或 3.4%；全期利息會由港幣 35.78 萬元升至港幣 40.38 萬元，上升港幣 4.6 萬元或 12.9%。

截至 5 月底，每月供樓負擔比例升至 59.9%，創 2000 年以來新高。劉圓圓預計今年樓價再漲 1 成，加上房貸利率上升，明年每月供樓負擔比率或升至 7 成，未上車人士置業更困難。