【西證國際】每週股票策略報告



◆關注 “特普會” 及美企財報 中國次季 GDP 按年增 6.7%

香港和內地股市上週上升。恒生指數按週上升 0.7% 至 28,525 點，國企指數按週上升 1.2% 至 10,746 點，日均成交按週減少 9.4% 至 938 億港元。上證綜合指數按週上升 3.1% 至 2,831 點，日均成交按週增加 2.5% 至人民幣 3,568 億元。

教育股及博彩股跑贏大市；部分汽車製造股受壓。部分券商預計澳門 8 月博彩收入增速將回升，帶動博彩股造好，新濠國際發展（200.HK）及澳博控股（880.HK）分別上升 11.5% 及 12.0%；教育股也錄得上漲；內地放寬汽車合營外資持股至超過一半，擁有合營車企受壓，有報道指寶馬擬將華晨寶馬（1114.HK）持股比例由 50% 提升至至少 75%，後者股價週內大跌 14.2%。其他個股方面，中興通訊（763.HK）獲美國正式取消制裁，股價上升 8.2%。

關注 “特普會” 及美企財報。本週美國總統特朗普將與俄羅斯總統普京會面，雙方將重點討論雙邊關係、中東及烏克蘭與干涉選舉等議題，不過市場普遍認為雙方各自不會讓步，預計結果不會有驚喜。上週摩根大通（JPM.US）及花旗集團（C.US）公布今年次季業績，二者淨利潤分別同比增長 18.3% 及 16.0%，優於市場預期；本週美股財季披露漸入高潮，包括 Netflix(NFLX.US)、高盛（GS.US）、強生（JNJ.US）及微軟（MSFT.US）在內的約 60 家標普 500 指數成分股陸續公布財報，市場預計上一季企業業績強勁，盈利增幅或超 20%。

中國次季 GDP 按年增 6.7%。週末深交所發布通知，7 月 16 日起，恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、恒生綜合小型股指數的成分股中屬於外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票的暫不納入港股通股票範圍。此前有消息稱小米集團（1810.HK）可望被納入港股通，而該規定的出台意味著作為第一家也是唯一一家同股不同權架構上市的公司，其進入港股通名單落空。另外，國家統計局公布，今年上半年 GDP 同比增長 6.8%，其中第二季按年增長 6.7%，較第一季度放緩 0.1 個百分點，符合市場預期。

本週恒指或走高。目前恒生指數 / 國企指數預測市盈率分別為 11.4/7.5 倍，與過去三年之估值平均 11.0/8.0 倍之水平相若。市場普遍認為美企業績強勁，或為恒指帶來利好。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

