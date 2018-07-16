台塑Q3產品利差維持獲利續看俏 每股純益有機會改寫新高

台塑 (1301-TW) 第 2 季每股純益創歷年同期高、上半年獲利與每股純益也同創歷史新高。展望第 3 季，法人認為，台塑第 3 季 AN 與 MMA 利差雖可能減少，但 PVC 利差可望擴增，加上股利收入將貢獻每股純益約 0.9 元，預估第 3 季每股稅後純益可達 2.72 元，有機會挑戰歷史新高。

台塑第 2 季受惠液鹼、AN、MMA 等產品下游客戶需求強勁，價格上漲、利差擴增，加上台塑化 (6505-TW) 與台塑美國轉投資收益攀高，獲利創同期新高。法人認為，第 3 季 AN 與 MMA 產品，將受到供需反轉影響，利差可能較第 2 季縮減，並與 PVC 利差可望轉強擴增相抵銷。

台塑董事長林健男表示，第 3 季為石化產品需求旺季，不過，第 3 季旗下歲修廠較第 2 季多，產銷量減少，預期營收可能較第 2 季衰退，將積極檢討縮短歲修時程，力求第 3 季營收與第 2 季相當。

法人認為，台塑第 3 季在 AN 與 MMA 利差減少，及 PVC 利差擴增相抵銷下，加上股利收入貢獻每股純益約 0.9 元，預估第 3 季每股稅後純益可達 2.72 元。

台塑今年第 2 季合併營收 624.76 億元，季增 15.3%，年增 19.3 %；歸屬母公司業主稅後純益 171.54 億元，季增 44.4%，每股純益 2.69 元，創歷年同期新高。