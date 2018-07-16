台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月16日

金管會主委顧立雄表示，包括權證、選擇權交易稅、長照、年金保費扣除及台版個人儲蓄帳戶（TISA）等五大金融稅制，都會再與財政部溝通。一旦可行，將有助擴大保險業務成長、活絡股市。

鴻海集團衝刺自駕車布局，繼鴻準領銜投資大陸自駕車新創企業小鵬汽車之後，鴻海美國威州廠區展開自動駕駛試點影片也曝光。鴻海董事長郭台銘首度對外透露，要在廠區打造自動駕駛試驗基地。

據供應鏈業者透露，蘋果今年下半年將推出的 3 款 iPhone 的晶片供應鏈，已在上周全面啟動，包括新一代 A12 應用處理器及 4G 基頻晶片，以及其它電源管理 IC、網通及射頻 IC、面板觸控及驅動 IC 等相關晶片，均同步拉高投片量，預期 9 月中旬後可大量交貨到手機組裝廠。

經濟日報

顧立雄要與財部協商 5 稅制

台股活水 2400 億股息來了

鴻海攻自駕車 在美打造基地

工商時報

新 iPhone 來了 晶片供應鏈衝

川普、普丁正式峰會 今登場

致函合作夥伴 中興：全力趕進度

聯合報

北市債務大減 新北、桃園增加

子公司海外掛牌 擬從嚴

地價跌幅趨緩 兩年來最低

蘋果日報

逆襲國泰世華 中信銀奪回刷卡王

陳俊聖拉高層 狂買宏碁

趨勢大師：貿易戰火熄 科技股重返榮耀

中國時報

電價凍漲 平穩基金明年瀕破產

全球壽險滲透度 台灣稱霸 11 年

普普會各有盤算 矛盾恐難解

自由時報

租金補貼申請下週起跑 4 都補貼戶破萬

賴揆：投資台灣 發展經濟王道

美中貿易戰 中媒奉命冷處理