〈蘇建榮接新財長〉推兩大施政主軸 短期目標為下波稅改與財劃法

新任財政部長蘇建榮今 (16) 日上任，其未來施政主軸包括推動財政健全、稅務與關務改革，也將強化邊境緝毒工作，上任後的短期目標為下一波稅改與財政收支劃分法，長期目標則是公股管理，未來不排除公公併的可能性。

蘇建榮提出未來兩大施政主軸，一為持續推動財政健全、二為稅務與關務改革。在財政健全部分，他指出，目前中央政府總決算收支差短已大幅縮小，未來將持續進行滾動式檢討，嚴守政策紀律、提升地方財政自主、落實債務管理、強化公股股權管理、多元活化國有財產、積極引進民間資金參與公共建設、建設租稅協定網絡等。

稅務改革部分，蘇建榮表示，未來稅改政策在規劃上，應在財政需求與租稅負擔間取得平衡，也顧及社會公平與經濟發展，並強化邊境緝毒業務，阻絕毒品於關口，讓人民能安居樂業。

蘇建榮表示，上任後的短期目標為下一波稅改與財政收支劃分法，長期目標則是公股管理。他指出，財政收支劃分法的精神是「調劑盈虛」，必須兼顧區域均衡發展，以提升地方財政自由，而修法架構已出爐，把餅做大後，除分配在地方的稅增加外，同時也得兼顧中央財政問題，但提出修法時程不太可能在今年。

至於長期目標，蘇建榮則說，公股管理並未排除公公併的可能，若公股銀行評估後願意合併，認為整併可發揮綜效，財政部也將樂觀其成，重點在於合併後綜效是否提升，而非合併事件本身。