台康竹北新廠年底投產 力拚今年上櫃

台康生技 (6589-TW) 乳癌生物相似藥第三期獲准在美國、台灣進行第三期臨床試驗，預計最快可能在 2020 年底至 2021 年初於美國上市，瞄準全球每年 167 萬乳癌新生患者。因應台康生產製造需要，年底竹北廠區一期完工將營運投產，年產量約 4000 公升，力拚今年送件申請上櫃。

台康生技旗下開發抗體藥品 EG12014 (Herceptin 生物相似藥) 第三期臨床試驗在美國、台灣獲准，預計第 4 季起招募 800 例乳癌病患進行試驗，以最順利進程推估，2020 年底至 2021 年初有望在美國上市。

台康生技指出，根據羅氏藥廠年報推估，生物相似藥在全球銷售金額達 70.14 億瑞士法郎 (約新台幣 2131 億元)。乳癌為我國婦女發生率第 1 位之癌症，根據衛生福利部資料，乳癌發生率在台灣約為每 10 萬名婦女為 188 至 194 人，依據 GLOBOCAN 2012 資訊，全球每年新發生的乳癌病例數約 167 萬人。

台康生技強調，為符合開發、製造等生產需求，2016 年底竹北生醫園區啟動新廠建置，預計 2018 年底一期可完工投產，每年產能約為 4000 公升，投資金額約在 15 至 16 億元間，並預計年底送件申請上櫃。

台康生技 6 月營收為 1917.3 萬元，月減 42.91%、年增 5.03%，第 2 季營收為 7193 萬元，季減 4.2%、年增 37.32%，上半年營收為 1.47 億元，年增 26.9%。2017 年稅後淨損 1.75 億元，每股虧損 1.7 元。