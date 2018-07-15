〈觀察〉7月非蘋新機競出 宏達電靠五月天拚突圍

搶在今年蘋果 iPhone 新機上市前，非蘋陣營包括宏達電 (2498-TW)、華碩 (2357-TW)、LG、Sony、小米、諾基亞等 7 月新機競出，爭搶暑假商機；台灣智慧手機市場受到 499 之亂的影響，今年市況冷清，考驗各品牌行銷能力；宏達電上半年業績表現不優，期盼五月天成為下半年的突圍利器，衝刺營運表現。

電信三雄 5 月間 499 元吃到飽後遺症持續，電信通路申辦人潮銳減，預估可能要 3 個月的時間才能消化相關衝擊，台灣市場手機銷量 4 月不到 50 萬支，5 月略有增加，但品牌業者認為，6 月手機市況恐仍會持續下滑，預估銷售量恐再創新低，7 月第 1 周也沒有好轉的情況出現，整個月的銷售還有待觀察。

即使市況不熱，各品牌手機仍是競相推出新機搶市，Sony 攜手中華電 (2412-TW) 推出 Xperia XZ2 Premium，7 月中陸續到貨；宏達電 U12 + 五月天限量版預計 7/16 日公開上市情報；小米 8 外傳也將在 7 月上市。

另外，vivo 針對學生市場推出 6.3 吋超大全螢幕手機 vivo V9 Youth；諾基亞授權品牌 HMD 將在台灣推出 Nokia 3.1，除在聯強等通路銷售之外，7 月 15 日將在遠傳 (4904-TW) 開賣。

受 499 之亂的影響，打亂了今年各品牌手機的銷售情況，雖然電信綁約買手機的用戶銳減，但電信通路仍是最大的銷售管道，各品牌仍然積極跟電信商合作。

宏達電 6 月雖有新旗艦 U12 + 上市，可惜似乎在出貨及銷售上並未充分放量，6 月營收並沒有太大起色，反而比 5 月還少，新機效應有待進一步發揮；6 月合併營收營收 22.3 億元，月減 8.8%，年減 67.64%，合計第 2 季合併營收 67.73 億元，季減 22.9%，累計前 6 月合併營收 155.6 億元，年減 49.25%。

宏達電力拚今年本業賺錢，手機仍是最主要的營收來源，VR 也可望銷量成長，可惜占比仍低，因此，U12 + 如何在各品牌夾攻下突圍，將考驗宏達電行銷實力，能不能借重天團五月天，推升手機銷量，將攸關今年的營運表現。