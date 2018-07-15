〈名師解盤〉本周挑戰半年線反壓 三大變數牽動台股敏感神經

美中貿易戰衝突降溫，上周美股延續漲升格局，台股單周也上漲 255 點，漲幅 2.41%，其中傳產、電子和生技醫療股亮眼，法人表示，上周五收復季線後，本周將挑戰半年線反壓，惟須留意台指期結算、台積電法說會以及貿易戰等三大變數，將牽動台股敏感神經。

日盛投顧總經理李秀利表示，貿易戰市場解讀好轉情況下，加上美國就業報告優於預期，上周美股延續漲升的格局，而台股年線在震盪時，都有低接的買盤，讓指數挑戰季線的反壓，上周五指數開高走高，並收在最高 10864 點，本周台股將挑戰半年線反壓，目前半年線壓力落在 10873 點。

展望本周，將有三大變數左右台股走勢，包括：周三台指期結算、周四台積電法說會以及貿易戰變數，仍將牽動市場的敏感神經。其中台積電法說會，市場普遍關注第 3 季以及今年高速運算、人工智慧和手機晶片的展望看法。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，貿易戰衝突降溫，美科技股強漲激勵，年線回穩反彈，偏多短打強勢業績股。技術面上，上周台股年線附近有守，惟季線、前高套牢區反壓不輕，中期指標尚未翻多，估計本周貿易衝突、地緣政治衝突及電子股法說會財報等變數，持續影響大盤，預期指數上攻後將轉趨震盪。

李秀利表示，台股突破季線之後，將於上檔的半年線附近震盪為主，對於整體第 3 季指數看法，維持在 10800 點上下 200 點範圍內，即 10600 至 11000 點區間，不過，指數越過 10800 點之後，本周因台指期結算等變數干擾，再向上突破 11000 點會有壓力。

投資布局上，李秀利認為，市場目光將回到大型權值股身上，包括大立光帶動的光學族群、國巨等被動元件族群和蘋概股等；此外，7 月除權息旺季，也可留意高殖利率股。