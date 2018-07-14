〈外幣投資術〉三大投資管道教戰 匯差、利差兩頭賺

外幣投資一直是財富管理業務中重要的一環，除了出國旅遊換匯，外幣定存、外幣保單、海外基金都是外幣投資的一環。事實上，不只是出國前才需要關注匯率變動，在全球化經濟下，匯率變動跟你我的投資理財大有關係，即便不買海外基金、外幣保單，在只有台幣計價資產的情況下，如果台幣貶值，等同購買力是下降的，因此，平時都要了解匯率市場的趨勢變化。

外幣帳戶入門

民眾想要投資外幣很簡單，只要攜帶身分證及第二輔助證件，如健保卡、護照、駕照、以及開戶金額，通常是 100 美元，到銀行櫃台開戶。另外，今年 1 月 6 日起，也開放網路開立外幣帳戶。

銀行業者表示，只要開了外幣帳戶綜合存款帳戶，同時開通網路銀行，想要兌換各種外幣，只要上網、打電話就可以，甚至可以事先設定期望的匯價，進行「預約換匯」，非常方便。

不過，外幣存款不比台幣存款，錢存在銀行裡並非穩賺不賠，銀行業者提醒，外幣存款與台幣存款的最大差別，是存戶得自行承擔匯率風險，若沒注意匯率變化，小心賺了利差、賠了匯差。

初次接觸外幣投資或有固定外幣需求者，可以小額分散買入外幣定存，逐漸熟悉外匯波動特性後，再逐步依個人資產規劃與投資屬性調整投資部位。

至於外幣幣別的選擇，仍需依據自身需求而定，例如，依據未來規劃出國旅遊、子女留學等需求來選擇投資幣別。舉例來說，若規劃 10 年後送子女赴美留學，可在美元便宜時分批購入，再擇機投資美元計價的基金或是美元保單，由於投資標的配息、贖回都以美元計價，可避免匯兌風險。

銀行業者進一步提醒，若是沒有特定目標的投資人，通常建議選擇美元、歐元等強勢貨幣，因為此類貨幣波動程度較小、風險也相對較低。

且建議贖回時，若美元價格走低，不妨先贖回到美元帳戶，等美元價高時再換成台幣，才能賺取匯差。

過去數年各國政府採行寬鬆的貨幣政策，利率長期維持低檔，對多數投資人而言，外幣定存的微薄利息，根本無法滿足對獲利的要求。銀行業者為了搶攻財富管理業務，爭相推出外幣高利定存。

尤其因應全球貿易衝突升溫，引發資金快速輪動，在金融市場波動加劇下，投資難度升高，不少投資人轉而選擇優惠定存作為理財首選，近來各銀行也紛紛推出優利定存，除了新台幣、美元，不少銀行還加碼了人民幣、澳幣優惠定存，其中，台、外幣利率最高可達 1.25% 及 3.6%。

凱基銀行理財產品部資深協理王志偉表示，今年來政經詭譎多變，國內央行利率連續八季維持不變，民眾可選擇優惠定存作為保守資產配置的一環，除了新臺幣之外，外幣亦是資產配置上不可或缺的部位，包括美元、澳幣及人民幣等均為國人常用外幣，長期仍具投資優勢。

不過，銀行業者提醒，民眾看到外幣定存專案，千萬不要只被高額「年息」宣傳吸引，因為宣稱的年息，通常優惠期間多不到 1 年，甚至有的只有 1 個月；而且設有最低承作金額、專案到期日，有的更要求必須是從他行轉來的「新資金」，這些在外幣交易時都該注意。

外幣保單

保守投資人可以藉由外幣保單參與外幣投資，因為保險持有期間較長，適合中長期壽險保障或是有年金規畫者。每年繳交保費定期累積外幣，透過長期布局，使得購買均價降低，也能替子女儲存出國教育基金。

外幣保單大熱銷，尤其是投資型保單！根據金管會公布的外幣保單最新業務狀況，今年截至 5 月底的「投資型」外幣保單之新契約保費收入、折合台幣達 1205.48 億元，若較 2017 年同期的 553.12 億元，大幅增加了 118%。

外幣保單可分為「投資型」與「傳統型」兩大類：首先，在「投資型」外幣保單方面，今年前 5 月的保費收入為 1205.48 億元，較去年同期增加了 118%，銷售前 3 名的壽險公司分別為國泰人壽、法國巴黎人壽與台灣人壽。

其次，在「傳統型」的外幣保單方面，今年前 5 月保費收入為 1774.08 億元，較去年同期增加 30%，賣的最好前 3 名依序為南山人壽、富邦人壽及中國人壽。

若以幣別來看，「美元保單」今年前 5 月的新契約保費收入為 87.81 億美元，較去年同期成長 62%;「人民幣保單」為 38.19 億元人民幣，大增 831%; 至於「澳元保單」為 5.77 億澳幣，衰退幅度達 46%。

對於這波外幣保單熱賣，金融業者表示，美元商品是外幣保單最大宗，由於美國聯準會啟動升息，對投資人來說，可望賺取利差，加上保險業者也積極叫進，導致買氣大增。

海外基金

投資海外基金若想匯差、利差兩頭賺，最好方式是直接開一個外幣帳戶，要買美元資產的基金，就趁美元貶值時，多換美元；要買歐元資產的基金，就趁歐元疲弱時，多換一點歐元；以低成本匯價投資，是賺到匯差的第一步。

買海外基金對於匯率的敏感度就需要更高了，舉例來說，投資人如果買了歐洲基金，一般資產管理公司至少會提供美元計價、或歐元計價兩種選擇。

如果選的是美元計價的歐洲基金，資產管理公司就會將該基金淨值先轉換成美元，計算出投資人買到的「單位數總額」，而資產管理公司在拿到投資人付出的美元後，該歐洲基金經理人會再將美元換成歐元，到市場上交易買賣。

若歐洲基金表現不錯，投資人想獲利了結時，資產管理公司也會將該基金淨值再計算成美元，依照投資人想贖回的部位，計算出一個總額，一直到這裡，該基金都是以美元形式計算。

如果投資人選擇以歐元計價的歐洲基金，那麼在投資不須經過「兩道工」，只要將新台幣換成歐元，就可直接進行投資。

但同樣道理，只有在「新台幣兌歐元升值」時，買進歐元計價的歐洲基金，並在「新台幣兌歐元貶值」時賣出歐元計價的歐洲基金，才是真的賺到匯兌收益。

整體來說，無論是外幣定存、外幣保單、或投資海外基金，都還是要做功課、承擔風險，報酬率愈高，必須承擔愈高的投資風險，理財專家提醒，選擇外幣理財商品，必須考量存款金額、資金閒置期間、投資標的流動性等，避免因臨時有資金需求而必須提前解約、贖回，導致本金遭受損失。