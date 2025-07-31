鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-31 15:30

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瑞士央行 (SNB) 周四 (31 日) 公布，今年上半年初步報告顯示，出現 153 億瑞郎 (約 190 億美元) 的巨大淨虧損。這項結果與瑞銀集團 (UBS) 經濟學家先前預計，約 100 億至 200 億瑞郎虧損大致相符。

瑞士央行上半年巨虧153億瑞郎 美元疲軟成主因(圖:shutterstock)

這次虧損的主要原因，是外幣部位總計多達 227 億瑞郎的鉅額損失。報告指出，美元對瑞郎在第二季貶值超過 10% 至約 12%，這導致外匯相關損失高達 439 億瑞郎。

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美元疲軟主要歸因於市場對美國債務的擔憂，以及美國總統川普不可預測的關稅政策，同時瑞郎作為避險貨幣的吸引力也有所增加。

儘管瑞士央行在外幣投資中，獲得了 62 億瑞郎的利息收入和 16 億瑞郎的股息收入，並在附息票據和工具上錄得 39 億瑞郎的價格收益，在股票證券和工具上錄得 100 億瑞郎的價格收益，但這些收入和收益仍不足以抵消匯率變動帶來的巨大衝擊。其中，瑞士央行外匯儲備中約 37%，是以美元持有。

此外，瑞士央行的黃金持有量錄得 86 億瑞郎的估值收益，其黃金儲備量保持不變，但在 2025 年 6 月底，黃金價格已達到每公斤 84247 瑞郎，較 2024 年底增值約 11%。儘管有黃金的積極表現，仍未能完全彌補外幣帶來的損失。

在瑞郎方面，瑞士央行錄得 10 億瑞郎的虧損。這主要是由於向活期存款帳戶餘額支付了 7 億瑞郎的報酬。同時，流動性吸收操作 (例如附買回交易和瑞士央行債務憑證)，也產生了 2 億瑞郎的額外利息支出。

瑞銀經濟學家指出，隨著政策制定者將借貸成本降至零，這些費用預計在未來幾季將會消失。

此次半年虧損引發了對瑞士央行向政府和各州派發 2025 年股息能力的擔憂。瑞銀經濟學家 Alessandro Bee 表示，美元貶值對瑞士央行損益的影響是巨大的，今年要實現盈利將非常困難。