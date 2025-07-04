鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-04 12:48

‌



今年第二季新台幣兌美元匯率勁揚，自 32~33 元區間一路摜破 30 元大關，截至 7/3 中午銀行即期買入價格最低下探 28.8 元。想搶便宜換匯的民眾注意了，除了線上換匯優惠之外，玉山銀行今年新推出「玉山好友日」，針對美元、人民幣、澳幣，推出優利定存專案，最高可享年息 4.3%，讓民眾穩健資產布局，並享有便捷的數位服務。

台幣太強瘋換匯！玉山銀推好友日 7/16限量外幣定存最高4.3%。(圖：shutterstock)

玉山銀行今年下半年開始每週三推出「玉山好友日」，產品方案多元且提供食衣住行折扣券，2025/7/16 當天限時限量提供美元、人民幣、澳幣三種短期定存專案優惠利率，最低門檻 1800 美元即享優惠，方案利率最高 4.3%。

‌



除了好友日，玉山提供全日 24 小時線上換匯服務，指定時段享多達 15 種幣別的專屬匯率優惠，單筆換匯達等值新台幣 50 萬元以上可享更高匯率優惠，提供顧客投資、旅遊、經商節省外幣成本的簡單方式。

對於首次買賣外幣新手，玉山貼心提供匯率高低點通知服務，讓顧客在匯率達近三個月高低點時獲得即時通知，掌握理想換匯時機。若是熟悉買賣外幣的達人，玉山提供外幣到價通知服務，幫助顧客在匯率波動中輕鬆掌握指定價格買賣時機點。