祭低利率搶市 6銀行房貸方案比一比

銀行紛推低利率房貸搶市，國人購屋壓力減緩，目前市面上包括上海商銀、永豐銀、國泰世華銀、第一銀行、星展銀以及公股銀行等均有推出相關房屋貸款方案，其中房貸利率最低 156% 起，最高貸款成數可達到 85 成，至於手續費則 3000 元至 13000 元不等，建議民眾可針對自身需求，評估適合自己的房貸方案，以免權益受損。

根據內政部統計，去 (2017) 年第 4 季房價負擔率為 37.58%，而房價所得比為 9.16 倍，相較 2016 年第 4 季 9.32 倍小幅減少 0.16 倍，意味著民眾從 2016 年要花 9.32 年不吃不喝才能買到房子，到了去年第 4 季縮短為 9.16 年就能買到房子。

觀察目前各家銀行推出的房貸方案，Money101.com.tw 金融產品比較網提到，目前公股銀行辦理的青年安心成家購屋優惠貸款 (簡稱青安貸款) 前 2 年的固定利率為 1.62%，更有銀行推出 1.5 字頭房貸利率，相當吸睛。

青安貸款為政府提供給名下無自有住宅，或是有配偶者其配偶、未成年子女名下無自有住宅者的優惠房貸，最高可核貸房價 8 成、最高 800 萬、最長可貸 30 年，並包含寬限期 3 年，由公股行庫承辦。

至於上海銀行推出菁英築巢限時優惠房貸，到 9 月 30 日前提供 1.56% 起的優惠房貸利率，甚至比青安貸款 1.62% 還要低，只要為政府機關、公立學校員工、公營事業員工的購屋民眾即可申請，最高可貸 8 成、最長可貸 30 年，開辦費為 3500 元。

永豐銀行則祭出豐雲房貸，到 12 月 28 日前提供 1.58% 房貸機動利率，只要申貸者為他行房貸客戶、首購族或原融資客戶即可申請；核貸者最高可貸房價 85 折、最長可貸 30 年，申辦手續費 3000 元。

星展銀行指數型房貸提供 1.65% 起的優惠利率，其特色為最長可貸 40 年，只要年滿 20 歲的以上國民即可申貸；相關手續費為 5500 元到 13000 元不等。

國泰世華銀行則是提供 A + 尊榮房屋貸款，推出最低 1.61% 起優惠利率，申貸者最長可貸 30 年，只要職業為醫師、律師、會計師、建築師、精算師 (簡稱五師)、優質客戶、公教人員即可申辦，申貸手續費為 6500 元到 7000 元。

第一銀行推出的專業人士優惠房貸，房貸最低 1.62% 起，最長可貸 30 年，最高可貸 8 成，適合醫生、律師、會計師、建築師等職業者申請。

而若觀察聯徵中心統計數據，2012 年 1 月全體銀行房貸平均利率為 2.014%，到了 2018 年 3 月，平均利率已降到 1.8%。

Money101.com.tw 金融產品比較網建議，想要爭取優惠房貸利率的民眾，可以降低「負債比」，也就是以總負債除以年收入，數字越小越好；另外，提高「收支比」也很重要，也就是每月平均收入除以每月支出，數字越高越好。