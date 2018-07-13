【港股解碼】神州租車入股五龍進軍電動車市場，可能成就天作之合？

7月11日深夜，國內汽車租賃行業龍頭老大神州租車（00699-HK）通過公告宣佈了一樁大事件：公司要入股五龍電動車（00729-HK）強勢入局新能源汽車領域了！此舉無論是對當前在汽車租賃市場可謂“所向披靡”的神州租車還是於純電動車製造領域“浸淫”多年卻仍在虧損的五龍電動車而言，都將是一味提神醒腦的良藥，或將就此拉開屬於二者發展前路嶄新的篇章。

神州租車昨夜的公告顯示，公司已與五龍電動車訂立不具法律約束的諒解備忘錄，擬認購後者90億股新股及本金總額6億港元可換股債券，每股認購價及初步換股價為每股0.06港元。神州租車此次認購的股權連同可換股債券獲悉數轉換時相當於五龍電動車已發行股本總額約37.32%。

（來源：港交所）

這意味著，一旦認購事項落實完成，神州租車作為五龍電動車新晉單一最大股東，便可將其控制權收入囊中，而汽車租賃平臺與電動車製造商的“合流”必然為雙方未來發展帶來全新的格局。

神州租車目前主要經營著汽車租賃和二手車銷售兩大業務，而五龍電動車作為國內純電動車製造商則主要從事電動車研發、設計、製造及銷售；鋰離子電池及相關產品的研發、生產及銷售；電動車租賃；鋰離子電池正極材料的研發、製造及銷售；以及直接投資等。

對於此次強勢入股五龍電動車，神州租車方面表示，可能認購事項是其擴大至電動車市場的機會，且將符合公司及股東的整體利益；並稱五龍電動車作為一家在中國專門製造電動商用車的生產商，與之合作將為雙方帶來協同效應，並為公司帶來前所未有的機會，以為其新能源汽車戰略建立強大基礎。

神州租車戰略升級，瞄準電動車市場

2014年登錄港股主板上市的神州租車，經營發展多年在汽車租賃行業的龍頭地位堪稱穩固，不過自2016年以來集團來自租賃收入的增長趨緩，總毛利率也出現下跌趨勢，2017年更是錄得上市後首度淨利潤倒退的業績表現。

今年3月底止首季度業績公告顯示，在去年整體業績增速放緩的基礎上，2018年前三個月神州租車錄得租賃收入和總收入的雙雙下跌，總毛利率亦輕微下調，所幸集團期內淨利潤仍維持9%的增長，才令神州租車一季度成績單不至太過難看：

細看神州租車這兩年的經營情況會發現，其業績增速趨緩的原因主要是受制於租賃業務中車隊租賃業務的急劇下滑。以2017年為例，受神州優車租賃需求下降、神州優車網約車租賃車隊規模大幅縮小的影響，集團車隊租賃業務面臨較大壓力，年內收入同比大幅下降42%至12.35億元（人民幣，下同）。好在雖然車隊租賃業務收縮嚴重，但神州租車的汽車租賃業務還一直表現堅挺，2017年收入同比增長33%達到37.92億元，這才勉強令其租賃業務得以維持1%的增長，並助集團取得8.81億元的穩定盈利。

今年一季度的情況大同小異，只是期內神州租車的租賃業務整體還是出現業績下滑的態勢，當中車隊租賃業務收入繼續大減41%，惟汽車租賃業務維持16%的增長：

（來源：港交所）

而集團的二手車銷售業務對於神州租車的盈利貢獻可說是微乎其微，今年首季度神州租車來自二手車銷售業務的收入為3.34億元，期內二手車銷售成本為3.33億元，二手車銷售成本占二手車銷售收入比重為99.6%，接近收支平衡。當然這個數據較上年同期的104.5%已經好轉多了，只是這也表明以神州租車目前的經營模式，未來創收及盈利大業仍然壓在汽車租賃板塊之上。

2018年，神州租車將其戰略願景升級為打造新一代的汽車生活平台，並將打造國內最大的新一代汽車共用平台為全新的使命。為此，全面升級其汽車租賃業務，爭取為客戶提供更創新、更多樣化的產品和服務就變得尤為重要。當此之時，全面進軍電動車市場，為集團新能源汽車戰略夯實基礎便成為神州租車一個當仁不讓的選擇。

五龍電動車：虧損多年負債高企 有需求

至於從電池起家轉攻新能源汽車製造領域的五龍電動車，回首多年發展之路，顯得更為不易。

從2010年做電池起家（中聚電池），到2013年重組長江品牌成立杭州長江起跨入電動車生產領域至今，五龍電動車近八年來每個年度業績都維持虧損狀態，在盈利方面可謂顆粒無收！

(單位：億港元)

如上圖所示，最近四個財政年度，五龍電動車雖然在前三年錄得收益及毛利的增加，但淨虧損在2016年3月止財年收窄後又於2017年3月止財年錄得相當幅度的擴大。尤其上月上月底公佈的截至2018年3月底財年業績顯示，過去的這個財年五龍電動車業績表現更為失色，年度收益和毛利分別大幅下跌30%及71.2%，淨虧損則顯著擴大逾3倍至22.3億港元，巨額虧損令人觸目驚心。

業績公告顯示，2018財年集團業務分部中原收入占比貢獻最大的電動車銷售業務同比下跌了38.1%，而去年9月底止半年報中電動車銷售業務的退縮更為嚴峻，半財年內劇烈下跌了81.87%，分部收入從2016年同期的3.56億元減少至僅6451.8萬元。這主要受國內市場新補貼政策下電動車新規格要求的影響，使期內集團電動車銷售大幅下滑：

（五龍電動車2018財年各業務分部收入情況 來源：港交所）

不僅如此，年報顯示，截至今年3月31日五龍電動車流動負債高達42.2億港元，較2017年同期增加了8.1億元；非流動負債總額由29.3億港元增加至42.8億港元。應該說，在新能源汽車這個前期投入相當巨大的燒錢行業，尤其對五龍電動車這樣以技術研發為重的企業來說，“放長線釣大魚”還是非常考驗耐心和定力的。可以預見的是，負債高企的五龍電動車在未來將面臨巨大的資金壓力，而此次迎來神州租車大手筆入股也算為集團後續發展緩解了不小的資金壓力。

7月13日，神州租車與五龍電動車雙雙複牌，神州租車早段曾升4.76%，高見7.48港元；五龍電動車則表現波動，開盤大升28%，報0.166港元，其後曾輕微倒跌。

雖然後事如何尚待揭曉，但總歸也開始有些期待未來某天將到來的“神州電動車”了，這樁交易會成就神州與五龍的天作之合嗎？靜待時間給我們解答。

文：彭小留

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