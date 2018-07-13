與現狀相差甚遠 英國脫歐白皮書將給金融業「真實衝擊」

英國政府周四發布了退歐白皮書，是迄今為止最詳細闡述未來英國與歐盟如何開展貿易和合作的框架文件，也是英國打破 3 月以後退歐談判僵局的重要舉動，但英國金融服務業並不開心。

英國希望與歐盟保持無摩擦的商品貿易，但在服務貿易方面，英國將尋求「自由規劃自己的道路」，與歐盟維持較現狀「更為寬鬆的關係」。這意味著，脫歐後包括金融在內的英國服務業將無法輕易進入歐盟市場，而服務業占英國經濟的比重高達 80%。

推動倫敦金融城及區內企業的行業機構：倫敦金融城政府（City of London Corporation）政策與資源委員會主席孟珂琳（Catherine McGuinness）表示，退歐白皮書是對英國銀行業的「真實衝擊」（real blow），金融及相關職業領域對創造就業、產生稅收和支持英國經濟增長的貢獻會下降。

不過 FXstreet.com 發現，英國銀行股周四暫時未受白皮書的負面影響。英國富時 100 漲近 1%，是歐洲市場表現第二好的主要股指。英國金融板塊漲超 1.1%，銀行股漲超 1.2%，滙豐和巴克萊等兩家英國最大銀行漲 1.5%，RBS 漲近 1%。

分析稱，這是由於英國大型銀行有能力在歐盟其他地區建立大型分支機構，受白皮書衝擊較小。但更小型的銀行，例如渣打銀行股價由漲轉跌。

英國希望推行升級版的金融業等效安排

白皮書顯示，英國政府對金融服務業在退歐後的構想更接近「瑞士模式」，想與歐盟達成一個升級版的等效安排（equivalence arrangement）。

具體來說，英國政府希望與歐盟就金融監管達成互認協議（mutual recognition），即不干擾當前行業運行現狀，雙方可以通過簽署額外的雙邊協定（treaty-based）拓展被准入的市場範圍。英國還建議從機構化、官方化的角度深化這種監管等效安排，給予英國對歐盟監管規則更多的話語權。

例如，英國政府建議設立雙邊委員會，定期組織結構性的諮詢對話，在雙方新金融監管議案的早期起草階段就相互徵詢意見，以求金融服務業的監管政策不會過度分化。如果一方要修改某項規則，需要根據變更規模製定相應的時間表提前通知對方，防止一方突然中止某項等效認證。

從業內人士的擔心可見，本次白皮書旨在通過深化等效安排機制解決「最壞場景」，即歐盟有能力單邊退出某項等效監管規則，卻不給英國留出足夠的時間預先調整。孟珂琳認為，這將損害金融服務業的長期規劃能力。

批評人士：等效安排會限制英國銀行業的未來活動

不過英國的設想可能不被歐盟接受。歐盟首席談判代表巴尼耶在 4 月曾表示，歐盟和美國之間的金融業監管等效機制運行良好，不明白為何英國不能接受。歐盟也一直重申，金融監管的互認協議不適用於英國脫歐，主要是英國不願意遵守歐盟的單一市場規則。

《華爾街日報》指出，摩根大通、花旗集團和高盛等在英國有大型分支的美國銀行業巨頭，將是英國脫歐最大的輸家之一。因為白皮書顯示，借貸機構不會在退歐後享受特殊待遇，等效協議只適用於有限範圍的金融業活動，跟退歐之前的現狀相差甚遠。

Algebris Investments 基金經理 Davide Serra 接受彭博社採訪時稱，光是金融服務業就占據了 2016 年英國經濟體量的 10%，僱傭人數是英國就業總人數的 7.4%。這份白皮書是實質上的服務業「硬脫歐」，將令英國金融業在未來五年萎縮 20%。

英國欲模仿「瑞士模式」，但存在前車之鑑

分析指出，白皮書表明，退歐後英國與歐盟的關係模式像是瑞士版的雙邊經貿協定模式。英國將能依據未來與歐盟的各類雙邊條款，不斷擴大其進入單一市場的空間。瑞士並非歐盟成員國，但與歐盟通過 100 多項雙邊協議保持着密切聯繫。在協議框架內，瑞士的多個產業得以進入歐盟單一市場。

不過歐盟與瑞士就金融業的准入摩擦，或成為退歐後英國的「前車之鑑」。據界面新聞介紹，去年底瑞士與歐盟關係突然惡化，原因是歐盟在一項新的決定中，打算僅僅給瑞士股票交易提供非常有限的入口進入歐盟交易市場。瑞士認為這是一種歧視，並威脅要推出報復措施：

在最新的決定中，歐盟成員國會繼續承認瑞士證券市場與歐盟的「恆等性」，但設置了短短一年的期限，這意味著瑞士的「恆等性」待遇將在 2018 年 12 月 31 日結束。

在即將卸任的瑞士總統洛伊特哈德看來，有些國家認為瑞士從歐盟單一市場中獲益太多，因此想對雙邊框架協議施壓並削弱瑞士的金融中心地位。