稱移民政策獲認同 川普：我在英國將大受歡迎

美國總統川普即將出訪英國，據悉，在他訪英期間，至少有 60 場規模不一的抗議活動；不過，川普認為，多數英國人都認同其移民政策，他在英國將大受歡迎。

截至 7 月初，已有超過 5 萬人，表示願意參加「抗議川普訪問」(Protest Trump's visit) 活動，藉以表達對川普在種族、性別及移民政策等方面的不滿。

甚至有抗議民眾集資製做「川普嬰兒」(Trump Baby) 氣球，這顆高達 6 公尺，有著一張「川普式臭臉」的氣球，將在川普到訪期間，於國會廣場上空施放。

這顆氣球的主要目的，是諷刺川普，像個易怒的大嬰兒。

川普到訪的 4 天當中，全英國至少有 60 場抗議活動。

不過，根據 CNN 報導，川普今 (12) 日宣稱，他在移民政策上，採取強硬立場，頗獲英國民眾認同，因此，他在英國將大受歡迎。

川普的行程，將避開倫敦的抗議活動，前往不同鄉間宅邸，與英國首相梅伊 (Theresa May)、英國女王伊麗莎白二世等人會面。

此外，川普還將出席一場與工商界領袖的晚宴，並前往蘇格蘭的高爾夫球場，打小白球。

根據 CNBC 報導，川普的維安規格，包括 150 名美國特勤人員，配有裝甲的車隊，以及直升機。

為確保川普訪英期間的安全，英國政府在維安、警務等方面，已投入數百萬英鎊，且極可能增至千萬。

川普預計 7 月 15 日離開英國，前往赫爾辛基，與俄羅斯總統普丁，進行「雙普會」。