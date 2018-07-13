歐股盤中─科技股走揚 泛歐 Stoxx 600上漲0.16%

在科技股走揚帶動下，今 (13) 日歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.16%。

台北時間週五下午 5 點 51 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.16%，德國 DAX 指數上漲 0.09%，法國 CAC 40 指數上漲 0.26%，英國 FTSE 指數上漲 0.39%。

週五早盤，科技股走揚，漲幅逾 1%；其中，半導體封裝設備供應商 BE Semiconductor 和奧地利微電子 (Austria Microsystems)，股價皆漲逾 2.5%。

英國招聘代理集團 Hays plc 稱，其全年獲利，可望優於市場預期，帶動股價上漲近 5%。

挪威保險商 Gjensidige 獲利表現不如預期，股價重挫逾 9%。

美國政府本週宣布，擬另對價值 2000 億美元的中國商品，加徵關稅，貿易戰緊張情勢一度升溫。

不過，近日中國方面的回應，已轉趨低調，美中雙方官員皆暗示，有望恢復協商。

昨日美股收高，科技股走揚，緩解了市場對貿易戰的擔憂情緒。

週四道瓊工業指數收漲 224.44 點 (0.91%)，至 24924.89 點；標普 500 指數收漲 24.27 點 (0.87%)，至 2798.29 點；那斯達克指數收漲 107.31 點 (1.39%)，至 7823.92 點。