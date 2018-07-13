還談殖利率曲線？經濟學家：斜率趨平很可能已失去經濟意義

大眾都在關注殖利率曲線反轉了沒，因為這是經濟衰退即將到來的跡象，但是對於擔心熊市的投資者來說，這恐怕不是正確指標。

今年殖利率曲線 (即長短債之間殖利率的差距) 一直越來越扁平，10 年期公債殖利率和 2 年期公債殖利率之間的差距，已經自開年時的高點 0.54 個百分點收縮至 0.25 個百分點。

由於殖利率曲線若反轉 (即短債殖利率高於長債殖利率) 通常被視為經濟衰退，也示意著熊市到來，所以當殖利率曲線開始收縮，就會挑動投資者敏感神經，擔心即將虧損。

你可以在 Google Trends 上輸入「殖利率曲線 (yield curve)」，看看此關鍵字的搜尋熱度趨勢圖， 今年不斷上行，6 月時達到高點。

投資者相當在意殖利率曲線的變化（Google Trends 關鍵字搜尋熱度)

2 年期公債和 10 年期公債之間的殖利率曲線利差，常被當作經濟衰退的領先指標，但一些經濟學家認為，這個指標或許言過其實，因為在觀察總體經濟面上，還需考量進其他因素。

例如，MKM Partners 首席經濟學家 Michael Darda 就認為，10 年期公債和 1 年期公債之間的利差曲線更準確，因為這一組的誤報率更低。

其他衡量指標也與殖利率曲線一樣有價值，Darda 說，例如 M1 貨幣供應量減少，這個現象發生後一年也常迎來經濟衰退。而今年美國 M1 成長已經開始放緩，但仍然處於正面。

M1：狹義貨幣供應量，經濟週期波動的領先指標，流動性差，代表消費市場和企業的資金移動情況。

此外，Darda 又舉例，房屋開工數據達到頂峰後 2 年或更長的時間就會看到經濟低迷，但今年房屋開工的平均水準較 2017 年約莫高 9%，一樣沒有出現經濟衰退跡象，意味著該數據仍在邁向下一個高峰的路上。

Darda 解釋，「商業循環在 2019 年會持續擴大，只是速度較 2018 年放慢，密切關注這些關鍵領先指標，是先一步窺見剩餘循環樣貌的關鍵，也可知道剩餘循環還有多久走完。」

Yardeni Research 首席投資策略師 Ed Yardeni 表示，殖利率曲線只是領先經濟指標 (LEI) 的 10 種分項指標其中之一，旨在預期經濟走向的指標包括失業救濟金請領人數、消費者和企業信心、S&P 500 的表現等等。

Yardeni 結論是，過去 12 個月以來，LEI 上升了 6.1%，顯然經濟衰退的警報一聲也沒有響起。

Yardeni 甚至認為，殖利率曲線的扁平化，可能已經不再像過去那樣具有相同的經濟意義，因為這次的扁平化主要是因 ECB 和 BOJ 的負利率政策所引起，以及 10 年期德國公債和日本公債貼近 0 的殖利率導致的結果。

Yardeni 解釋，像現在全球化的債券市場，美國公債的吸引力明顯高於其他國家公債，尤其是今年美元相當強勢，美國經濟卻沒有過熱到需要 Fed 劇烈升息，這些動力加起來，可能是導致殖利率曲線下行壓力的原因，「經濟表現良好，但卻沒什麼跡象顯示通膨熱潮或重大投機過剩，上述這些跡象會迫使 Fed 更強力正常化貨幣政策。」

Yardeni 最後作出結論認為，投資人已不需要太關注殖利率曲線如何變化，因殖利率曲線或許已經不那麼具備參考價值。