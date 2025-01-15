沒那麼嚴重！大小摩經濟學家：洛杉磯野火對全美經濟影響有限

鉅亨網編譯許家華 2025-01-15 09:30

‌



經濟學家表示，美國洛杉磯地區雖發生毀滅性火災，短期內恐對美國國家經濟造成適度壓力，但不太可能會擾亂其強勁的增長動能。

經濟學家預測，火災對財產的破壞和就業市場的干擾可能會對通膨造成上行壓力，同時減緩增長並適度抑制企業招聘，但其影響不會大到扭轉經濟前景。

‌



摩根大通經濟學家 Abiel Reinhart 指出：「洛杉磯的野火正在成為美國歷史上成本最高的氣候災難，這既源於其規模，也源於其摧毀的高價值住宅房地產。」他提到，經濟損失的估計在兩億五千萬美元範圍內，並超過了卡崔娜 (Katrina) 颶風的損失。他表示，「我們認為對國家 GDP 增長、就業和通膨的短期影響將是微小的。」作為比較，2023 年美國的國內生產總值 (GDP) 接近 30 兆美元。

高盛的經濟學家也贊同此觀點，並指出以往自然災害提供了預測未來的線索。他們預測，假設重建相關活動不能抵銷衝擊，將拖累第一季增長 0.2 個百分點。由於只有約 0.5% 的加州居民受到某種形式的撤離命令，火災可能導致 1 月就業增長減少 15000 到 25000 個崗位，對於 12 月新增就業 256000 個來說，是一個相對溫和的影響。

高盛分析師認為，火災不會立即提高失業保險的理賠金額。摩根士丹利分析師也持類似看法，預計該火災將拖累就業創造水準 2 萬到 4 萬個就業。他們指出，剔除食品和能源成本後的消費者物價指數 (核心 CPI) 可能因火災影響而提高 4 到 9 個基點。

摩根士丹利分析師指出：「這一衝擊似乎主要影響核心商品價格，特別是二手和新車。」他們發現，類似災難後，二手和新車的通膨有所上升，而「非汽車類的商品似乎沒有受到顯著影響。」