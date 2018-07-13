高盛分析師：中美貿易戰若升溫 看好這些股票

近期中美貿易戰互祭關稅的態勢已趨緩，高盛分析師表示，儘管美中貿易戰未來前景不明，投資人也要維持樂觀，科技相關的超大型股最有可能持續開紅。

高盛首席分析師 David Kostin 上週三 (4 日) 維持其先前的看法，S&P500 指數的目標價落在 2850，他也列出諸如美中互祭關稅等可能影響年底股價的議題。

Kostin 預測美國牛市將延續至 2019，主要原因是美國企業不管是銷售量還是獲利表現皆十分穩健，企業獲利預計今年會調高至 19%、2019 年預計再提升 7%。

Kostin 預期，隨著美股獲利攀升，S&P 500 預估本益比將進一步收窄至 16-17 倍上下，比目前的 24 倍將收斂許多。

S&P 500 預估本益比走勢 (近兩年來表現) 圖片來源：YCharts

Kostin 還列出了許多可能影響美國牛市的因素，如稅改、工資通膨和 FED 緊縮性政策等，建議投資人關注擁有高銷售成長，以及穩健資產負債表現亮眼的公司，特別是優於大盤評等的科技類股和金融公司。

高盛分析師預測銷售額最佳的五檔股有： Facebook (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOG-US)、Apple (AAPL-US) 和 Microsoft (MSFT-US) 等。

Kostin 並指出，科技、材料與能源是最受到國際銷售影響的公司，他們 59% 的營收皆來自於海外，由其是科技和網際網路等企業大多在中國設有海外分部，如 NVIDIA、Skywork 以及 Qorvo。