台股不再百花齊放 指數看外資 個股看業績

貿易保護主義興起，美國總統川普到處發起貿易戰，增加全球經濟成長的不確定因素，加上美國聯準會（Fed）升息態度轉為積極，投資人避險情緒升高，資金快速從新興市場撤出，全球股市震盪幅度擴大。近一個月外資加大賣超亞股，減持台股逾千億元，加權指數自高點拉回，來回測試年線，法人表示，短線投資台股，指數止穩要看外資臉色，個股選股則一定要看業績，不再是百花齊放好操作的多頭行情。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，台灣近期公布各項經濟數據皆表現良好，政經情勢及基本面都沒有太大問題，台股進入高檔震盪，主要還是受到中美貿易戰影響，由於中美摩擦在短期內恐怕會持續紛擾，陸股近期在全球表現尤其弱勢，加上人民幣的貶勢，須留意與美國及中國市場關係較密切的台廠供應鏈，是否受到波及，倘若產業供應鏈出現變化，或是企業營運展望受影響，在受累股之外也會有受惠股，後續台股操作重點還是以個股調節、汰弱留強為主。

籌碼方面，劉彥伯表示，美元走升，引發新興市場貨幣走貶，美國聯準會下半年可能再升息兩次的機率升高，也讓市場對資金動能產生疑慮，外資今年來持續賣超台股，資金匯出對籌碼面形成壓力，指數何時止穩，再度發動攻勢，主要觀察外資何時由賣超轉為買超。

劉彥伯表示，台股正值除權息旺季，現金殖利率仍有 4%，未來成長性佳的公司，預期股價仍有表現空間。下半年進入資訊電子產業旺季，又有蘋果新機拉貨題材，產業發展正向，但需避開下修營收展望的產業族群。

下半年布局，劉彥伯建議，選擇產業趨勢成長明確的個股區間操作，電子重於傳產，看好漲價趨勢明確的被動元件、晶圓 (Wafer)、金氧半場效電晶體（Mosfet）、感測元件等相關行業，另鎖定應用與趨勢發展正向的高效能運算 (HPC)、人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、汽車電子等。

劉彥伯表示，中長期投資題材上，第五代行動通訊 (5G) 技術規格可望於 2018 年底確立，2020 年有望商轉，看好 5G 布建新商機。另外在非電族群方面，可留意水泥及紡織，水泥股主要受惠於大陸需求上升、供給減少，推升報價上揚，噸毛利維持高檔；紡織股的利基在於美國運動服飾需求上升，多家運動大廠營收及股價創新高，未來營運可望受帶動，倘若評價進入合理區間，擇優伺機布局。