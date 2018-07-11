台股交投熱絡 上半年證交稅收達532億元 創9年同期新高

鉅亨網記者許雅綿 台北 2018年7月11號22點1分

財政部今 (11) 日公布 6 月稅收 4789 億元，年減 119 億元或 2.4%；累計前 6 月稅收 1 兆 3337 億元，年增 879 億元或 7.1%，其中，由於上半年台股交投熱絡，證交稅收達 532 億元，年增 145 億元，創 9 年來同期新高。

財政部表示，6 月上市櫃股票交投熱絡，帶動平均每日成交值至 1927 億元 (去年同期為 1114 億元)，使證交稅實徵淨額達到 106 億元，為 2011 年 9 月以來最高，年增加 33 億元或 44.7%；累計 1 至 6 月實徵淨額 532 億元，為 2009 年來同期新高，年增加 145 億元或 37.4%。

若進一步觀察稅收項目，上半年實徵淨額與去年同期比較，以營利事業所得稅增加 506 億元、營業稅增加 196 億元、證券交易稅增加 145 億元、菸酒稅增加 75 億元較多，贈與稅減少 122 億元、健康福利捐減少 103 億元。

財政部表示，營利事業所得稅 6 月實徵淨額 2121 億元，年減少 45 億元，主要受到去年結算申報部分稅款遞延入帳，基期較高所致；累計前 6 月實徵淨額 3497 億元，年增加 506 億元，則是因去年景氣回溫，企業獲利成長，結算申報稅額增加。

在貨物稅方面上半年實徵 887 億元，年增 38 億元或 4.5%，則是因進口車市場熱絡所致，據統計，上半年進口車掛牌數 9 萬 7502 輛，年增 1 萬 426 輛。