國巨遭特定人賣1.2萬張套現116.6億元 股價摜破千元大關

被動元件廠國巨 (2377-TW) 傳遭外部大股東出售 1.2 萬張持股，占國巨總股數比重為 2.8%，每股交易價格約 972 元，總金額 116.6 億元。外界推估，由於持股者受限 90 天閉鎖期，對國巨股價影響不大，不過利空仍打擊國巨股價表現，終場收跌 7.7%，收在 965 元，又跌破千元大關。

媒體報導，國巨現有股東 Components Investment Holdings (CIHL)，以每股 972 元 出售 1.2 萬張國巨股票，套現金額 116.6 億元。

由於公開資訊觀測站並未有國巨提報內部轉讓申請資訊，外界推估，應該是外部大股東出脫，而接手股票者受 90 天閉鎖期限制，因此短期對國巨股價影響不大。

據彭博統計，至今年 6 月 26 日為止，國巨漲幅 186.9%，漲幅甚至超過 Netflix 、阿里巴巴、Twitter 等國際大廠。

國巨今 (11) 日受美中貿易戰影響，收盤價 965 元，股價重挫 7.66%。

觀察國巨大股東中，舊制勞工退休基金持股 7350 張，約有 1.09 億元現金落袋；勞工局全權持股 13566 張，現金股利約 2.01 億元；而董事長陳泰銘持股 26863 張，現金股利將近 4 億元。