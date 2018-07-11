港股午盤跌幅收窄至1.44% 股王騰訊暫守380元

港股今 (11) 日開盤重挫 2.33%，此後跌幅有所收窄。截至午盤，恒指跌 1.44%，報 28269.72 點；國企指數跌 1.73%，報 10637.45 點；紅籌指數跌 1.38%，報 4262.77 點。

重磅藍籌股全線重挫。其中，長和 (0001-HK) 跌 1.76%，騰訊控股 (0700-HK) 跌 1.76%，暫守港幣 380 元關口，中國平安 (2318-HK) 跌 1.62%；滙豐控股 (0005-HK) 跌 1.15%，港交所 (0388-HK) 跌 1.11%。

小米 (1810-HK) 將在下週納入富時中國 50 指數和恒生綜合指數，有基金需要買入以作調整，刺激股價高見港幣 19.80 元

內房股大跌，萬科企業 (2202-HK) 跌 4.9% 領跌，中國恒大 (3333-HK) 跌 3.06%，碧桂園 (2007-HK) 跌 3.92%。

內銀股集體下挫，工商銀行 (1398-HK) 跌 2.3%，建設銀行 (0939-HK) 跌 2.15%，中國銀行 (3988-HK) 跌 2.16%。

香港《文匯報》引述第一上海首席策略師葉尚志分析，恒指的反彈阻力仍見於 29000 點至 29500 點區間，而 10 日線 28535 點可視為目前多空分水線，若失守，短期反彈勢頭有結束可能，恒指有重拾弱勢盤面的機會。

葉尚志表示，事實上，一些在去年下半年支持推動港股的因素，包括弱美元以及南下資金暢旺等等，目前都已經出現了變化改變，加上國際貿易出現磨擦，全球央行進入收水去槓桿階段，相信港股現時的總體調整壓力未能散去，而恒指的階段性底部未可確立，不排除後市仍有下跌調整空間。

截至午盤，港股通 (滬) 淨流入人民幣 4.74 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 5 億元。

滬股通中資金流出最多的是中信證券，淨流出人民幣 1.1 億元，其次為中國巨石、青島海爾、方大碳素、南大航空。資金流入最多的綠色動力，淨流入人民幣 9939 萬元。

深股通中資金流出最多的是京東方 A，淨流出人民幣 1.91 億元，其次為東方財富、風華高科、紫光國微、光環新網。資金流入最多的寒銳鈷業，淨流入人民幣 4603 萬元。