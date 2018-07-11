小米納富時佔中國50指數權重不足1% 3.6億被動買盤週五發功

富時母公司倫敦證券交易所透露，小米 (1810-HK) 於富時中國 50 指數的權重將不足 1%，相關被動買盤僅約港幣 3.62 億元。隨着小米下週一 (16 日) 起納入富時一系列指數，有關資金將於本週五 (13 日) 追貨。

富時這次是採用快速納入機制將小米納入旗下 6 個指數，據富時母公司倫敦證券交易所發言人回覆香港《明報》查詢表示，小米以 0.86% 的權重獲納入富時中國 50 指數，按截至 6 月底環球共有 54 億美元 (約港幣 421.2 億元) 資金追蹤富時中國 50 指數，意味着將有 4640 萬美元 (約港幣 3.62 億元) 的被動資金需追入小米。

至於小米在富時環球指數、富時 MPF 環球指數、富時新興市場指數、富時環球大型股指數及富時中國 (香港上市) 指數的權重，暫時則未有資料。

該報引述基金經理表示，一般被動式資金會在指數變動生效前一個工作天才會行動，以免出現追蹤誤差，因此小米這港幣 3.62 億元的被動資金估計會在本週五 (13) 日尾盤才會出現，今 (11) 日買入小米的投資者純粹因這消息而短炒。

他提醒，過往不乏焦點股份獲納入指數，例如早年的美圖 (1357-HK)，但股價一般都在指數變動正式生效後「散水」。

瑞士寶盛私人銀行中國及香港高級證券分析師周雯玲也表示，只是一隻成分股的變動，一般都不會有太大影響，不認為會對市况帶來什麼變化，市場對小米可能只是過度反應。

小米昨日股價表現高開高走，一度錄得近 15% 的最大升幅，最高見港幣 19.34 元，雖然尾市升幅略見收窄，但全日仍升 13.1%，其總市值也漲至港幣 4251.4 億元。同時，小米首批 18 隻窩輪也普遍大升 3-4 成。

展望後市，《星島日報》援引東驥基金管理有限公司董事總經理龐寶林分析，小米回升的原因之一是資金換馬，不少人重磅投資科技股，從騰訊 (0700-HK) 轉投小米，加上小米相繼獲納入本地及海外指數、股輪齊發、集資規模大等種種因素，均利多股份的流通性。

法興證券上市產品銷售部副總裁周翰宏表示，由於小米掛牌不久，相關窩輪引伸波幅偏高，導致有效槓桿較低。不過，假若小米正股股價趨向穩定，其窩輪的引伸波幅亦會逐漸回落。

昨天小米急彈，雷軍身家亦水漲船高，彭博億萬富翁實時榜單顯示，截至昨晚 7 時，雷軍身家已達 156 億美元 (折合約港幣 1224 億元)，全球排第 77，中國排第 9，名次排在阿里巴巴主席馬雲、騰訊主席馬化騰、萬達集團董事長王健林等之後，但就超越順豐創辦人王衛的 145 億美元 (折合約港幣 1138 億元)。