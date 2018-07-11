騰訊失守380元 分析師：賣騰訊買小米 中長線不理智

恒指今 (11) 日開盤大跌 2.33%，「股王」騰訊 (0700-HK) 開盤失守港幣 380 元大關，報港幣 376.4 元，截至發稿報 380.2 元，跌幅收斂至 1.706%；上市第三天的小米 (1810-HK) 則開低高走，漲幅擴大至 4%，最高升至港幣 19.76 元，續創上市以來新高。

圖：新浪財經

小米成交量衝高，惟同屬科技股的騰訊卻隨大市走低，基金不排除部分資金短線換馬炒小米，惟強調兩股業務性質不同，中長線來說，賣騰訊買小米並不理智。

小米昨 (10) 日成交金額高達 97.5 億元，僅次於股王騰訊。大成國際資產管理基金經理潘國輝表示，小米市值大，市場憧憬獲富時指數納入後，權重不會太低，因此不排除有部分長線基金在小米入指數前，先行買入小量小米股權，所以小米短線在納入指數的憧憬下，受買盤追捧。

潘國輝續稱，小米雖聲稱是科網股，但其手機硬體業務占比較大，業務性質與瑞聲 (2018-HK) 及舜宇 (2382-HK) 更接近，所以除了賣騰訊外，基金也可以借賣瑞聲及舜宇來套現買小米。

他指出，騰訊今年來股價表現不濟，部分原因與去年漲太多，令市場對其期望提高有關，但實際上騰訊首季業績勝預期，遊戲業務持續有增長，更重要是旗下微信擁有 12 億使用者，使用者數目不但龐大，忠誠度也高，所以無論在商業模式，盈利前景或幻想空間，騰訊都比小米優質，中長線來說，賣騰訊買小米並不理智。

長江證券資產管理 (香港) 董事總經理馮時暖提醒，兩股業務性質大為不同，騰訊主要業務為營運互聯網平台，小米則主要從事手機業務，故不應視為同一類型股份。由於香港較少以手機為主業的股份，估計買入小米的基金，將把該股視為長線投資。

香港智遠投資諮詢分析，若看好小米集團，可留意其認購權證 23046，行使價港幣 21.88 元，明年 4 月初到期。但提醒投資者，權證 (或牛熊證) 投資風險巨大，可導致本金的全部損失。