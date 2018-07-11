「末日盛景」？美國風投市場將創網路泡沫以來最佳年份

與美股進入牛市晚期，估值等各項指標不斷刷新曆史紀錄類似，美國風投行業也以「史無前例」的水平蓬勃發展。

據研究機構 PitchBook 和美國全國風險投資協會（NVCA）聯合發布的 2018 年第二季風投監測（Venture Monitor）報告，第二季美國風投公司共投資了 273 億美元，創 21 世紀初有紀錄以來的第二季風投金額最高，也標誌着美國風險投資連續第五個季度超過了 200 億美元。

此前的第一季報告顯示，今年第一季美國風投公司共投資了 282 億美元，創有紀錄以來的單季風投金額最高，甚至超過了 2009 全年的投資額。這令美國風投市場迎來了 2000 年代科網泡沫以來最強勁的上半年投資業績，總額近 575 億美元，超過了過去 10 年中六年的年度數據。

報告稱，美國風投行業的強勁動能會延續到年底。2017 年該行業投資總額為 819 億美元，不僅是科網泡沫以來最高，也是那時起首次超越了 800 億美元關口。而 2018 年的投資總額有望邁過 1000 億美元，繼續刷新科網泡沫以來的新高紀錄，而且科技初創公司是風投界的寵兒。

數據顯示，上半年美國風投共投資了 3997 個初創公司，其中有 94 個公司各獲得了超過 1 億美元投資，占風投總額的 40%。這說明，資金湧入數量更少但規模更大的初創公司成為「新常態」。

與第一季的趨勢趨同，進入後期投資（late-stage）的公司和「獨角獸」公司等「頭部創業者」繼續受到風投資本熱捧。上半年，美國共有 42 家此類較大公司獲得了 118 億美元的風險投資，也有望打破年度紀錄。

報告特別提到了美國炙手可熱的共享出行新市場：電動滑板車（scooter）。兩個主要玩家是 Lime 公司和 Bird 公司。

華爾街見聞曾提到，Lime 最新一輪 3 億美元融資得到了谷歌母公司 Alphabet 旗下風投機構 GV 領投，Alphabet 也參與直接投資，重視程度略見一斑。最新消息稱，Uber 也參與了本輪投資。而 Bird 成立一年已成功融資四輪，最新估值 20 億美元，成為最快到達「獨角獸」身份的初創公司。

報告撰寫方 PitchBook 的 CEO John Gabbert 表示，資本可得性（Capital Availability）是美國風投行業最真實的寫照，規模也接近該行業「史無前例的水平」。只要一家初創公司能產生穩健的商業指標和快速規模化的商業模型，就能獲得風投的青睞，部分由於退出機制保持強勁。

今年第二季共有 28 家獲得美國風投支持的初創公司上市，創三年來單季之最，美國風投公司也因此獲得了 41.2 億美元的總回報，比 2012 年 5 月 Facebook 上市以來的任何單季都高。但第二季美國風投的最佳回報來自收購，共有 134 家風投支持的初創公司被買走，總金額高達 88 億美元。

今年上半年，美國風投共從 419 家初創企業中退出，總金額為 287 億美元。報告撰寫方 NVCA 的總裁兼 CEO Bobby Franklin 表示，IPO 市場的樂觀態度對想要上市的公司和想要退出的風投利多。但過去 10 年的規律顯示，風投基金退出美國初創公司的平均年限逐年增長至 6.1 年。

此外，今年上半年的美國風投也加大了自身募資額度，或受到日本軟銀願景基金的「刺激」。美國風投通過 157 個募資工具籌得資金共 202 億美元，中位數的風投基金規模為 6500 萬美元，已創 2008 年以來最高。今年預計會有 300 個新基金成功募資完畢，將創歷史上年度次高。

NVCA 表示，很多美國風投基金都在嘗試模仿軟銀願景基金的路徑，即有一個超級宏偉的野心，投資方向更為關注影響整個行業的超級趨勢（mega-trends）。不過關注利基市場（niche market）和區域策略的微型風投基金，今年的融資活動也將創史上最活躍。

事實上，Crunchbase 的統計顯示，今年上半年，全球的風投活動都觸及了科網泡沫以來最高水平，風投投資數量和美元價值均超過了前幾個季度的高位，主要受後期階段的 VC 投資提振和亞洲風投市場超好。