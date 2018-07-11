〈新i鳳有消息〉新專利再次證實 蘋果正布局「可折疊式」手機

週二 (10 日) 美國專利局公佈蘋果 (AAPL-US) 最新取得的 70 項專利，其中赫然發現蘋果也對 iPhone、iPad 系列產品申請「可折疊化」專利，暗示蘋果確實可能考慮設計「可折疊化」的 iPhone、iPad 產品。

據美國專利局認可，蘋果公司該項「可折疊化」專利的正式名稱是「可搭載軟性面板的電子設備」(如下圖 1)，該專利是由蘋果公司於 2016 年 6 月 8 日提出，週二 (10 日) 獲得美國專利局通過。

而在該專利案上，蘋果重點提到了一種「透明、有彈性之螢幕材料」，該料件可以用來緩衝手機經過摺疊之後，將產生的物理影響 (如下圖 3、圖 4)。

圖片來源：Patently Apple

然而事實上蘋果公司準備進攻「可折疊」領域產品，並非是首次聽聞，早在 2017 年 1 月市場就曾傳出，蘋果正在研發可折疊化產品，並且今年 3 月美銀美林分析師 Wamsi Mohan 亦曾在一份研報中表示，蘋果正努力生產「可折疊式」iPhone。

同日週二 (10 日) 蘋果並新獲得 OLED 嵌入式觸控面板 (In-Cell Touch OLED) 專利，該專利涵蓋了「觸摸傳感」的相關優化，具體的說，就是蘋果將觸控電路更深層地放入發光二極體 (LED) 的疊層之中，不僅可令面板更薄、觸控更靈敏，同時顯示器如 OLED 等，即可以部分地或完全地定位在面板後面，使得觸控感測表面能覆蓋顯示器可視區域的一定比例。

上述 OLED 嵌入式觸控面板專利是蘋果在 2016 年 Q2 遞交申請，於週二 (10 日) 正式獲得美國專利局通過，市場人士分析，隨著 OLED 技術越來越進步，估計 OLED 顯示器也將變得越來越普及。