〈美發新關稅清單〉中美貿易戰將中斷美股漲勢？美股期貨應聲走跌

美股 10 日三大指數皆收高，但在股市收盤後，美國川普政府公佈新一波關稅清單，預計將針對價值 2000 億美元中國輸美商品課徵 10% 的關稅，中美貿易戰持續升溫，導致道瓊期貨、標普 500 期貨與 Nasdaq 期貨應聲走跌。

標普 500 期貨走勢

10 日道瓊指數收高 0.58% 至 24919.66 點，Nasdaq 指數微升 0.04% 至 7759.20 點，標普 500 指數上升 0.35% 至 2793.84 點。

過去 4 個交易日，美股一掃貿易緊張局勢升溫的陰霾，期待企業在財報季的表現，標普 500 指數共上揚 81 點，此為 2 月美股遭拋售後，該指數第 4 次有機會挑戰 2800 點的關卡，前 3 次皆叩關失敗。

中國與美國的貿易戰於 7 月 6 日正式開打，彼此針對雙方 340 億美元商品課徵 25% 的關稅，美國因中國未停止報復性的舉措，在 10 日公佈，預計對中國 2000 億進口商品課徵 10% 關稅的最新措施，使美股隱憂再現。

標普 500 期貨下跌 18.5 點或 0.65% 至 2778.50，道瓊期貨下滑 183 點或 0.73% 至 24742 點，Nasdaq100 指數走跌 0.88% 或 64 點至 7237 點。

納斯達克 100 期貨走勢

Kingsview Asset Management 的投資組合經裡 Paul Nolte 指出，關稅所造成的長期影響，以及美國聯準會持續升息的步伐，可能將導致美國經濟在 2019 年下旬面臨衰退的危機。