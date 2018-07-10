下半年上海住宅價格將有下行壓力 房企加快推盤--JLL

國際物業顧問--仲量聯行專家周二表示，未來幾個季度上海房地產市場的嚴格調控政策將繼續保持，而開發商基於資金壓力將加快推出樓盤，在政府限價政策下，房價有下行壓力。

仲量聯行周二發布的簡報指出，上半年上海新開樓盤項目增多，帶動整體市場成交量繼續回暖，二季度一手商品住宅成交共計12,251套，環比上漲21%；但因政府限價，新開樓盤價格低於市場預期。在二手房市場，由於更多房東降價吸引買家，二季度二手房價格繼上季度下跌後再次環比小幅下跌0.1%。

「在二手房市場，近期報價已出現松動，降幅比較大。」仲量聯行上海項目銷售部總監周靜指出。

她解釋稱，普通二手住宅市場今年來價格早已松動，主要因置換需求所推動。而高端住宅市場，本來因限購造成“賣一套少一套”，房主原本不太願意出售所持房產；但今年來國內資金面趨緊，無論是信貸還是信托等其他融資渠道都在收縮，願意出售的房東開始增多，而且是願意降價出售。

她認為，鑒於地方政府抑制房價上漲和穩定住房市場的決心堅定，未來幾個季度上海包括限價在內的嚴格的調控政策將繼續保持。下半年將有更多的開發商受到資金壓力而加快開盤速度，下半年新增供應的增加將帶動銷售量回暖。

國家統計局6月中發布的全國70個城市房價數據顯示，5月國內七個新建住宅價格環比下跌的城市中，就包括上海和深圳兩個一線城市。

仲量聯行簡報還指出，二季度上海甲級辦公樓凈吸納量達35.5萬平方米，其中三分之一來自中央商務區。由於中央商務區沒有新項目竣工，空置率下降1.7個百分點至10.8%，二季度租金上漲0.5%。聯合辦公的積極擴張，以及科技新媒體和金融服務業企業的需求，持續支撐上海整體辦公樓市場。

路透上海7月10日

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