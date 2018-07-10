商務部：力爭用2-3年時間培育一批高品位步行街

據商務部網站10日消息，近日，商務部印發《商務部辦公廳關於推動高品位步行街建設的通知》(簡稱《通知》)。

商務部將支持有條件的城市選擇基礎較好、潛力較大的步行街進行改造，力爭用2-3年時間，培育一批具有國際國内領先水平的高品位步行街，搭建滿足消費升級需要的重要平台，培育擴大城市消費的有效載體，塑造代表城市形象的靓麗名片。

《通知》確定了近期主要任務：一是重點推動。各地要結合發展定位和現有工作基礎，確定重點培育的步行街，併向商務部推薦。二是跟蹤指導。各地要抓緊編製改造提升方案，明確建設重點和時間節點。商務部將組織製定高品位步行街評價指標，對重點培育步行街進行跟蹤指導、定期評價。三是政策支持。各地要在爭取財政資金、引導社會投資，以及在簡政放權、部門協同等方面做好保障。商務部將結合消費升級行動計劃貫徹落實，加強對高品位步行街建設的支持。四是總結推廣。各地要及時總結推動國内外步行街交流、運用各類媒體渠道宣傳步行街的好經驗好做法。商務部將組織編製步行街發展報告，舉辦多層次、多領域的交流活動，總結推廣各地推動高品位步行街建設的典型經驗和成功模式。

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