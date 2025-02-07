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〈電子五哥營收〉緯創、緯穎受惠AI伺服器出貨旺 1月營收雙寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-07 19:06

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緯創、緯穎受惠AI伺服器出貨旺，1月營收雙寫新猷。(鉅亨網資料照)

緯創 (3231-TW) 今 (7) 日公告 1 月營收 907.86 億元，持續受惠 AI 伺服器出貨暢旺，年增逾 3 成，另外，緯穎 (6669-TW) 也同步公告 1 月營收 375.06 億元，年增近 1 倍，雙雙寫下歷史同期新高。 

緯創 1 月營收 907.86 億元，月減 14.1%，年增 34.9%。緯穎 1 月營收 375.06 億元，月減 12.3%，年增 99.6%。 


至於緯創各產品出貨，1 月筆電出貨 150 萬台，月減 16.67%，年增 15.38%；桌機出貨 70 萬台，月減 12.5%，年對年持平；顯示器出貨 65 萬台，月減 22.62%，年減 18.75%。 

緯創表示，受到季節性因素影響，預期第一季筆電出貨將有個位數百分比下滑，不過隨著 WIndows 11 升級，預期全年 PC 年對年有望持平至小幅成長。伺服器方面，今年伺服器以 AI 相關產品為主軸，且 AI 相關產品營收比重將逐漸提升，預期第一季 AI 伺服器相關產品季對季將有雙位數百分比的成長。 

另外，針對美國總統川普加徵關稅的議題，緯創則回應，公司早已積極在全球布局生產基地，包括台灣、墨西哥、美國、越南及馬來西亞等地，可因應客戶的多元需求，目前對公司營運影響不大。 

緯創進一步指出，目前 AI 相關產品主要從台灣出貨，原先規劃墨西哥出貨 AI 產品也將視情況隨時調整策略，且美國有德州及加州兩廠，其中德州廠有提供 AI 產品的售後服務，因此也能及時因應各種情況。同時，若客戶有需求，未來也不排除在越南與馬來西亞廠生產 AI 相關產品。 

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電子五哥緯創緯穎AI伺服器川普關稅

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