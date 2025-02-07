〈電子五哥營收〉緯創、緯穎受惠AI伺服器出貨旺 1月營收雙寫新猷

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緯創表示，受到季節性因素影響，預期第一季筆電出貨將有個位數百分比下滑，不過隨著 WIndows 11 升級，預期全年 PC 年對年有望持平至小幅成長。伺服器方面，今年伺服器以 AI 相關產品為主軸，且 AI 相關產品營收比重將逐漸提升，預期第一季 AI 伺服器相關產品季對季將有雙位數百分比的成長。

緯創進一步指出，目前 AI 相關產品主要從台灣出貨，原先規劃墨西哥出貨 AI 產品也將視情況隨時調整策略，且美國有德州及加州兩廠，其中德州廠有提供 AI 產品的售後服務，因此也能及時因應各種情況。同時，若客戶有需求，未來也不排除在越南與馬來西亞廠生產 AI 相關產品。