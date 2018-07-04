貿易戰的意外贏家：中國國債

隨著貿易戰疑慮升溫重挫股市，資金紛紛逃向安全地帶。以亞洲主權債券來說，表現最好的反而身處中美貿易戰的震央，中國與南韓公債第二季上漲，而中國的情況讓人行的貨幣政策更偏向鴿派。反觀印尼、印度和菲律賓雖然離震央較遠，受匯率暴疲弱和經常帳赤字影響，表現落後。

中國債券第二季在亞洲新興市場中表現最佳，而印尼表現墊底

外資持有比例也是另一項重要區別因素，隨著美國 7 月 6 日的關稅生效期限越來越近，恐全面引爆貿易戰。而中國、韓國、泰國與印度，受益於外資持有比例相對較低，而印尼主權債的風險最大。

澳盛銀行亞洲利率分析師 Jennifer Kusuma 表示，以境內投資人為主的市場，估計比較不會受到外資持有波動的影響。他表示，由於中國、韓國，泰國和馬來西亞經濟前景相對溫和，對其債券有益，讓投資人能避免承擔風險，反觀印尼、印度和菲律賓所受到影響較大。

以下逐一來看，貿易戰對各國債券會有何影響：

中國

隨著 A 股進入熊市，人行降準推動流動性，中國公債已自這場貿易爭端中受益，上個月外國投資人持有中國國債金額創下 2016 年 9 月來最大，而 10 年期公債殖利率在 7 月 2 日跌到 3.47%，為 14 個月來低點。

若人行進一步放寬政策以維持成長，公債還會再受益。人民幣進一步走跌，將是外資面臨的風險，不過人行在昨日出面承諾，將維持人民幣匯率穩定。

申萬宏源駐上海的分析師孟祥娟表示：「中美貿易爭端的任何惡化跡象對主權債券來說都是好消息，因為它會給經濟帶來壓力，並削弱風險偏好。但由於投資人對貿易緊張局勢的前景非常悲觀，因此收益率大幅下滑空間有限。」預計中國 10 年期國債殖利率下半年可能降至 3.40%。

有外國媒體針對中國固定收益市場展望調查顯示，中國今年第三次降准將在 7 月 5 日生效，考慮到距離美國下次升息時機還早，即便中美貿易摩擦為中國經濟帶來不確定性，但因本次降準消息出爐時間不久，市場對 7 月政策預期十分穩定，預計人行將維持基準利率和準備金率不變。調查也顯示，降準生效也有望帶動包括隔夜回購品種等各期限資金價格下滑。

韓國

韓國主權債券面臨壓力時通常會從高品質債券中獲益，這回貿易戰也不例外，上一季海外投資人淨流入 158 億美元，為五年來最多，帶動韓國 10 年期國債殖利率率下滑 6 個基點至 2.56％。

韓國 Daishin Securities 固定收益部策略師 Kong Dongrak 表示，韓國將直接受到貿易戰衝擊，若緊張情緒持續升溫，韓國央行將很難提高利率。他建議投資人可以持續購買韓國國債，但提醒上一季韓元兌美元貶值 4.4%，仍舊有風險存在。

印尼

自 5 月中旬以來，印尼央行已將上調 100 個基點，以捍衛印尼盾匯率。多數分析師預期，印尼接下來還會再升息。由於全球基金持有印尼債券的近 40%，當外國資金離開新興市場時，印尼債券在亞洲遭受的損失最大。

印尼公債由大量外資持有，當外資撤離時所受衝擊自然也大

上週印尼 10 年期國債殖利率來到 7.9%，創下 18 個月新高，使其對市場吸引力大增，但隨著貿易戰風險和美元走強，使全球市場環境寬容度降低。新加坡星展銀行固定收入策略師 Eugene Leow 預計，殖利率在下半年可能「橫盤整理」。

印度

印度政策規定不讓大量外國資金進入其主權債券市場，目前大約只有 5% 為外資持有，在面臨緊張情勢時能起緩衝作用。不過，這未能抵擋盧比匯價持續探歷史新低，上一季有 64 億美元的債務流出，預估油價仍是接下來影響該國市場的最大原因。

由於印度因為是石油消費國，80% 的能源需求仰賴進口，所以特別容易受油價波動衝擊。Trust Capital Services India Pvt 的副董事 Sandeep Bagla 預計，到今年年底，印度 10 年期國債殖利率將從 7.88% 降至 7.25%。

泰國

這幾年來泰國國債很受市場歡迎，原因是該國有大量經常帳戶盈餘支撐，泰銖抗震力又強，在 6 月份成功吸引了資金流入。曼谷 Kasikornbank Pcl 資本市場研究負責人 Kobsidthi Silpachai 表示，雖然貿易戰可能導致泰國出口下滑，但由於外資持有比例相對較低，可以起到緩衝作用。

Kasikornbank 預測泰國央行將在今年剩餘時間內保持不變，並認為 10 年期國債殖利率至年底將上升至 3%。

馬來西亞

以貿易戰來說，馬來西亞公債債券可能相對較具彈性，主因是其公債持有者，包含伊斯蘭基金、區域中央銀行和主權財富基金，都屬於長期持有者。油價上漲也有助身為原油出口國的馬來西亞，並可作為該國貨幣的緩衝。Maybank Kim Eng Securities 固定收益研究主管 Winson Phoon 預測，未來三到六個月，馬來西亞 10 年期國債殖利率可能會來到 4.0% - 4.10%。

菲律賓

渣打銀行亞洲利率分析師 Arup Ghosh 表示，該國受到經常帳及財政皆出現赤字影響，加上通膨高，中美貿易戰將使該國債進一步承壓。近來菲律賓披索表現不佳，加上融資成本收緊的情況下，外資對該國公債興趣不大。更要小心貨幣貶值和油價上漲，可能會讓通膨進一步升溫。