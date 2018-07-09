美股指數期貨走揚 道瓊期指一度漲逾110點

美中貿易戰開打，投資人持續關注後續發展；今 (9) 日美股盤前，指數期貨走揚，道瓊期指一度漲逾 110 點。

台北時間週一晚間 6 點 16 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 112 點 (0.46%)，標普 500 期指上漲 0.38%、那斯達克期指上漲 0.40%。

道瓊期指走揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

美中貿易戰上週開打，接下來數週，美國企業陸續公布第 2 季財報，投資人將持續關注貿易戰對企業獲利，可能造成的影響。

美國總統川普本週出訪歐洲，外界預期，歐洲各國領袖，將再次對川普表達，避免引發全球貿易戰的訴求。

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 直言，全球經濟正處於全面貿易戰的開端。

魯比尼稱，除了中國之外，美國也可能和歐洲、北美自由貿易協定夥伴國，發生貿易戰，全球經濟恐面臨成長趨緩風險。

上週五美股收高，且三大指數週線收漲，使貿易戰開打造成的擔憂情緒，獲得舒緩。

道瓊工業指數週線漲 0.8%，標普 500 指數週線漲 1.5%；那斯達克指數週線漲 2.4%。

美國 6 月非農就業報告顯示，就業人數穩定增加，但工資升幅不如預期；受此消息影響，今日美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，於 3 週低點徘徊。

台北時間週一晚間 6 點 18 分，CNBC 數據顯示，美元指數下跌 0.22%，至 93.83。