美股盤中─貿易戰擔憂暫時消退 道瓊上漲近280點

由於美國與主要貿易夥伴之間的貿易戰擔憂暫時消退，在金融股上漲的支撑下，美國股市週一中場走高。道瓊指數上漲近 280 點。

台北時間 23:50

道瓊工業平均指數上漲 272.70 點或 1.12% 至 24729.18。

Nasdaq 指數上漲 40.40 點或 0.53% 至 7728.78。

S&P 500 指數上漲 19.90 點或 0.72% 至 2779.72。

亞馬遜，Netflix 與蘋果均上漲至少 0.5%。銀行股上漲至少 2%，美國銀行，花旗與高盛帶動漲勢。

上週五，美國公布就業報告良好，亦推升了股市。該報告顯示，美國 6 月新增就業 21.3 萬人，高於預期。就業報告亦有助讓投資人的注意力轉移開貿易戰擔憂。

分析師說，投資人的焦點重新回到了基本面。焦點轉離貿易戰是好事。

上週，美國對 340 億美元中國商品提高關稅。中國亦對美國商品採取了報復措施。

貿易戰擔憂已持續了數月，使得股市漲幅受限。投資人擔憂關稅對企業獲利造成衝擊。

華爾街注意財報季開始，花旗，摩根大通與富國銀行均將公布財報。FactSet 機構預估，S&P 500 企業第二季獲利成長 20%。

分析師說，財報季是股市的催化劑。預期第二季財報季強勁，可能較前一季更強。

歐洲股市週一亦上漲。David Davis 辭去英國脫歐部長，為利多。泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.5%。