上周一紐約鉑金期貨價格暴跌逾 5% 觸及 811.10 美元 / 盎司，這是 2004 年 7 月以來最低水平。兩天後價格有所回升，至 841.80 美元，但仍然面臨重磅空頭危險和長期拋售壓力。價格現在比 1 月份的高點低 20%。

圖表來源：MacroTrends

鉑金與其姊妹金屬鈀（鉑族金屬（PGM）的第二個成員）的交易價格大幅下挫。鉑金 / 鈀價格現在略高於歷史低點。這兩種貴金屬製品主要應用於內燃機（ICE），其中鉑金是柴油發動機的首選排放洗滌器，而鈀在汽油發動機上的作用相同。超過 40% 的鉑金供應進入汽車催化劑市場。

圖表來源：InvestmentMine

電動車的崛起

看鉑金的長期圖表顯示，價格連續七年暴跌。這恰好與電動車出現在我們的生活中的時間跨度相吻合。

電動車最近幾年發展迅猛，未來前景看好，電動汽車全球銷量在 2017 年實現了 100 萬輛，年增率增長 56%。預計 2020 年電動汽車銷量將達到 400 萬輛，到 2030 年達到 2150 萬輛。摩根大通預測，到 2050 年，47% 的新置車輛將成為電動汽車。

儘管電動車對鉑金需求有很大衝擊，但是直到 2017 年鉑金市場才出現了六年來首次盈餘，該次剩餘為 30 萬盎司。

然而對於鉑金業來說，電動汽車的快速滲透帶來的負面衝擊可能並不像其對柴油車那樣不利。包括日產，豐田和鈴木在內的幾家內燃機製造商已經宣布計劃在未來幾年內從其乘用車陣容中逐步淘汰柴油動力系統，菲亞特克萊斯勒和沃爾沃計劃在 2022 年之前完全放棄。柴油發動機不如汽油發動機的二氧化碳排放量大，但由於其較高的工作溫度和壓力而產生更多的 NO2 和 Nox。而 NO2 對人類健康有害。

但這只是鉑金問題的開始。

德國最近允許城市禁止使用柴油車，這將直接削減 1200 萬輛柴油車。 而且 2017 年 70 多個德國城市超過了歐盟對 NO2 的限制。與此同時，包括羅馬，馬德里，巴黎，雅典和墨西哥城在內的其他城市通過稅收，收費限制和各種禁令來限制柴油動力汽車的使用，這些因素都會促使製造商削減產量。在英國鉑金的情況更為嚴峻。僅在 2017 年，英國的柴油汽車市場市佔率從 45% 下降到 33%，並且隨著時間的推移，預計將進一步下降。

反向投資的絕好時機？

雖然鉑金的下跌趨勢與柴油車的悲哀前景密不可分，但逆向投資者還是有機會從目前局面中獲利。原因如下：

首先，歐洲的柴油車僅占年度鉑金需求的 27%。一些禁令需要幾年的時間才能完全發揮效用，而且這個過程將是循序漸進的，因此汽車製造商可以改裝調整他們的汽車以符合歐盟標準。事實上，這些應對措施應該開始落地實施了。

其次，由於南非這一全球最大的金屬生產國每年產生 110,000 公斤（占總數的 68.3%），因此供過於求的局面不太可能持續很長時間。Metals Focus 預測 2018 年南非鉑金礦供應量將下降 1%，2019 年將下降 2.7%。這對中期價格有利。

最後，南非蘭特（ZAR）與鉑金價格密切相關，如下圖所示：

因為上升的 ZAR 會增加礦工的生產成本，導致鉑金價格上漲，反之亦然。由於美元的上漲，自 2 月以來，ZAR 已經大幅削弱。然而，最近美元上行勢頭減弱，ZAR 趁機上行。

最後，鉑金市場的看跌程度過高。 截至 2018 年 6 月 29 日當周，CFTC 的交易商承諾（COT）報告顯示，管理資金（大型投機者）的空頭部位為 43,445，而僅有 17,677 手多頭部位。 這是超過 25,000 份合約的凈空頭部位，表示極端看跌。極端情緒往往會提高風險資產的風險 / 回報率，這對於逆勢而言應該是一個有吸引力的特徵。