美元走軟 金價自7個月低點反彈

隨著美元走軟，今 (3) 日金價自 7 個月低點反彈。

格林威治時間週二上午 8 點 43 分，黃金現貨上漲 0.3%，至每盎司 1244.72 美元；黃金期貨亦上漲 0.3%，至每盎司 1245.80 美元。

台北時間週二晚間 6 點 55 分，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，下跌 0.39%，至 94.66；黃金期貨漲幅擴大至 0.5%，報每盎司 1248.00 美元。

金價反彈。(圖：翻攝自 CNBC)

摩根大通報告指出，金價可望於今年第 3 季，攀上每盎司 1400 美元，但仍須注意美元進一步上漲的風險。

根據路透社報導，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略師 Jane Foley 表示，雖然貿易戰引發市場擔憂情緒，但與他國央行相比，Fed 仍是相對鷹派的央行，可為美元提供支撐。

本週五，Fed 將公布 6 月貨幣政策會議紀錄；同日，美國勞工部也將發布非農就業數據，投資人可從中觀察經濟情勢與貨幣政策傾向。

過去 3 個月，美元累計上漲約 5%；2018 年迄今，漲幅近 3%。

貿易戰情勢升溫，加拿大、墨西哥和中國，本週將陸續祭出反擊措施，對美國部分商品，加徵關稅。

歐盟示警，若美國總統川普執意對進口車課徵懲罰性關稅，恐引發全球對高達 3000 億美元的美國商品，展開報復。

據 Axios 報導，川普政府正在起草一份法案，將授權白宮，可在未經國會同意的情況下，提高關稅；這也意味著，美國打算捨棄世界貿易組織 (WTO) 的規範。

美國商務部長 Wilbur Ross 日前表示，現在討論美國是否退出 WTO，或要不要實施進口車關稅，「還為時過早」。

但 Ross 也說，就算美股大跌，川普也不會改變對貿易政策的看法。