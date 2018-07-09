白金價格觸及10年低位 專家：買進並長期布局良機

白金已跌至 10 年最低，應該很快就會引起逢低入場者的興趣。

Direxion 總監 Ed Egilinsky 表示，「因為白金整體有工業用途和汽車內部用途，所以自目前價格來看，明顯有上行潛力。白金現在交易價格低於黃金和鈀金，這單純從價格觀點來看，非常有吸引力，因為以過往走勢而言，白金價格是高於這兩者的。」

白金期貨價格上週一大跌 5.2%，是近 7 年來最大單日跌幅，收盤價格 836.56 美元觸及自 2008 年 12 月以來最低水準。接著幾日回升，上週五拉回至 847 美元，但仍低於黃金期貨的交易價格 12255.02 美元與鈀金的 948 美元。

白金價格走勢

今年白金價格跌幅在 13% 以上，而鈀金約跌 12%。Egilinsky 表示，兩者都受到貿易緊張局勢和電動汽車採用率提高的壓力，因為後者會導致汽油車和柴油車內用來降低排放量的觸媒轉換器之用量，而中國是這些金屬的最大消費國，中美貿易戰「必定會對價格產生影響。」

BullionVault 的研究主管 Adrian Ash 表示，「白金跌價是因為柴油車排放廢氣醜聞案，以及該事件削弱全球柴油車成長預期所致。」

福斯在 2015 年承認作弊，於銷往美國的柴油車上安裝減效裝置 (defeat device) ，以便通過排放檢測。

「每年約有 40% 白金用於柴油車的觸媒轉換器，交易者已經認定這個事件對白金有不利發展。」

「與此同時，電動車也持續成為焦點，各地政府都在制定內燃機引擎禁令的最後期限，各車廠也推出了新款電動車，柴油車必定走向終結，這會持續打擊白金價格。」

看漲理由

但他也點出，這樣的說法忽略了白金另外 60% 的需求來自其他工業用途和珠寶，再加上新興亞洲的成長增強，中國和其他國家收緊排放限制。事實上，6 月發布的 GFMS 白金集團金屬調查顯示，2017 年用於汽車觸媒轉換器的白金用量是 348 萬盎司，年增率 7.1%。

自歷史角度而言，白金交易價格一般高於黃金，但在 2015 年初過後就打破了這樣的關係，去年 9 月，鈀金交易價格更是自 2001 年以來首次高於白金。

TIAA 銀行世界市場總裁 Chris Gaffney 表示，「我認為白金現在比黃金更有價值，中國和印度浮現大量的中產階級，這會持續支撐汽車產業，白金的需求預計持續上升，尤其是一些車廠可能為了控制空污而用白金取代鈀金。白金在許多污染控制的應用上，是更好的觸媒。」

Gaffney 也指出，白金比黃金的密度更大、熔點更高，「這表示在某些工業應用上，白金應用更強力且更好。這也是比黃金更難開採、生產成本更高、更稀有的礦物。」

Gaffney 表示，由於白金既是投資和工業金屬，全球的經濟成長和央行的利率政策都會對白金有主要影響。

他預期升息和全球貿易緊張情緒「今年下半年將持續壓抑貴金屬價格，一直要到通膨上升或貿易緊張局勢解開，貴金屬價格才會出現突破。」

目前而言，「保持多元化投資組合，並分配一些到貴金屬上，這樣可能是最棒的投資方法，我現在會偏好擁有白金和白銀，勝過於黃金和鈀金。」