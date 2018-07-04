〈金價反彈〉美元走軟、金價觸及1週高點 分析師：可望回升至1300美元

美元走軟，今 (4) 日金價走揚，觸及 1 週高點；分析師認為，可望回升至每盎司 1300 美元。

美東時間週三凌晨 1 點 30 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格上漲 0.44%，至每盎司 1259.00 美元。

台北時間週三下午 2 點 55 分，CNBC 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下滑 0.23 %，至 94.45；黃金期貨價格漲幅增至 0.55%，報每盎司 1260.40 美元。

本週聯準會 (Fed) 將公布 6 月貨幣政策會議紀錄，美國勞工部也將發布非農就業數據，投資人可從中觀察經濟情勢與貨幣政策傾向。

Goldmoney 研究主管 Alasdair Macleod 表示，金價有機會回升至每盎司 1300 美元。

摩根大通報告指出，金價可望於今年第 3 季，攀上每盎司 1400 美元，但仍須注意美元進一步上漲的風險。

過去 3 個月，美元累計上漲約 5%；2018 年迄今，漲幅近 3%。

貿易戰仍是市場關注焦點，美國將從 7 月 6 日開始，對價值達 340 億美元的中國進口商品，課徵關稅；中國也將還以顏色，對同等價值的美國進口商品徵稅。

歐盟示警，若美國總統川普執意對進口車課徵懲罰性關稅，恐引發全球對高達 3000 億美元的美國商品，展開報復。

週二美股走低，道瓊工業指數收跌 132.36 點 (0.54%)，至 24174.82 點；標普 500 指數收跌 13.49 點 (0.49%)，至 2713.22 點；那斯達克指數收挫 65.01 點 (0.86%)，至 7502.67 點；7 月 4 日適逢獨立紀念日，美股休市。