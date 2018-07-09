利空頻傳 牧德擔憂股價遭衝擊 發表澄清聲明強調營運一切正常

AOI 檢測設備商牧德 (3563) 近來利空消息頻傳，包括後續業績將隨嘉聯益 (6153) 出貨結束而明顯衰退、總經理離職等，牧德在週末發表聲明澄清。首先，針對市場盛傳，帶動牧德業績持續上揚的大客戶嘉聯益，並單已全數出貨完畢，往後業績會受到明顯影響，公司派雖回應，牧德過去業績成長不是單靠某一客户，也強調，內部並做好了產能分配規畫，不容許個別客戶的狀況而使業績過度起伏。



第二外傳總經理陳復生已或即將離職，公司表示，為無稽。第三，市場質疑營收連續 18 個月成長，為何成長曲線平順，公司之營收成長乃拜五箭發酵之賜，出貨時程與量之多寡乃依客戶需求、工廠產能擴充速度及客服能力三者平衡去規畫。



牧德也提到，公司非常注重股東之權益，為避免不肖投機之徒散播假消息，造成無辜投資者受損，特此聲明；換言之，公司此次大動作的聲明，便是擔心近期市場盛傳的諸多不利消息，對股價走勢造成持續性的衝擊。