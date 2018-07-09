〈房產〉2018全球不動產透明度 台灣超越中國、南韓排名全球26　

外資商仲仲量聯行最新發布的 2018 年〈全球不動產透明度指數〉研究報告，台灣的積分明顯進步，名列世界第 26 名，屬透明市場組，在亞太地區則名列第 6，超越中國、南韓等主要亞太國家。

在此〈全球不動產透明度指數〉(Global Real Estate Transparency Index) 中，全球不動產市場透明度前 5 名國家依序為英國、澳洲、美國、法國和加拿大。

仲量聯行本次研究涵蓋全球 158 座城市近 200 項研究調查參數，將不動產市場分為高透明、透明、半透明、低透明與不透明 5 組。調查項目包括國家的市場基本面、營效指標、資料庫、相關稅法及交易流程，此次還加入永續性調查項目。

值得一提的是，台灣今年 5 月三讀通過實價登錄新制 2.0，包括預售價格即時登錄、登錄記載至確切門牌或地號等，讓不動產市場資訊更透明，雖然這些新制在本次調查完成後才公布，但預計這將使台灣在下屆調查時透明度向上提升。

仲量聯行指出，本次台灣積分上升，主因為近年政府在實價登錄機制上的幾項重大突破，如資訊公布頻率提升至每公布 3 次、近 10 年來價格資料庫數量持續累積擴增、不動產交易普遍使用公證且制式化合約、以及不動產從業人員內控管理標準提升等，均有助於台灣在國際透明度評比的提升。

不過本次研究發現，在不動產金融、公開資訊、建物綠能永續等方面，台灣仍有進步空間。例如銀行在融資放貸時，宜聘請外界估價師執行專業客觀的估價；實價登錄可逐步擴充至其他型態的不動產，如停車場、資料中心、學生宿舍等；在綠能永續方面，應建立建物能耗監控系統，可參考國際能源總署碳排放標準，並導入不動產科技輔助，透過專業營運管理降低建築物碳汙染的影響。而不動產科技將是透明度進步的突破口。

仲量聯行董事總經理趙正義。(鉅亨網記者張欽發攝)

仲量聯行董事總經理趙正義表示，不動產市場透明度是跨國企業投資決策的重要參考，透明度愈高的國家，風險與不確定程度愈低，可吸引更多外商投資、跨國企業進駐及提升國家整體競爭力。

且近年來台灣政府對提升資訊透明度的努力值得嘉許，隨者環保意識的提升，為吸引更多外商投資台灣，持續促進不動產交易的透明度與公平化，建立智能科技、環境永續的城市管理等皆有助於提升外商對台灣的投資興趣。